Com atacante recém-contratado, Paysandu divulga lista de relacionados para o jogo contra o Altos-PI

O Paysandu encerrou na tarde desta sexta-feira, na Curuzu, a preparação para o jogo contra o Altos-PI, marcado para amanhã (17) pela oitava rodada da Série C

A atividade começou com os jogadores assistindo vídeos do adversário. Em seguida, foram para o gramado e treinaram posicionamento e jogada de bolas paradas. Ainda teve o tradicional rachão da véspera de jogo.

Em seguida, o Paysandu divulgou a relação com os nomes dos 23 atletas para o confronto com o time piauisense.

Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o zagueiro Denilson está fora da partida, assim como o lateral-esquerdo Bruno Collaço, que já se recuperou de lesão na região lombar, mas está em trabalho de transição. O atacante recém-contratado Thiago Santos foi regularizado nesta sexta-feira e relacionado para a partida.

Confira a lista de relacionados:

Alisson, Bruno Paulista, Bruno Paulo, Danrlei, Diego Matos, Israel, Jefferson, Jhonnatan, João Paulo, Laércio, Luan Santos, Marcelo, Marlon, Paulinho, Paulo Ricardo, Paulo Roberto, Perema, Ratinho, Robinho, Ruy, Thiago Santos, Victor Souza e Yan.

Paysandu x Altos-PI

Paysandu e Altos-PI se enfrentam às 19 horas deste sábado na Curuzu. O alviceleste é o segundo colocado do grupo A com 11 pontos e quer se manter dentro do G-4. A partida terá transmissão lance a lance em OLiberal.com.