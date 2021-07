CBF divulga data, horário e local dos jogos do Paysandu de mais quatro rodadas da Série C

A Confederação Brasileira de Futebol divulgou data, horário e local de mais quatro rodadas da Série C. Elas são correspondente da 10ª até a 13ª rodada da competição. Com o calendário, o Paysandu terá jogos alternados em casa e fora, e também no sábado e no domingo.

Confira os dias, horários e locais dos jogos do Paysandu de mais quatro rodadas da Série C:

10ª rodada

31/07 – sábado – 17 horas - Paysandu-PA x Tombense-MG, Curuzu, Belém (PA)

11ª rodada

08/08 – domingo – 18 horas - Botafogo-PB x Paysandu PA, Almeidão, João Pessoa (PB)

12ª rodada

14/08 – sábado – 19 horas - Paysandu-PA x Jacuipense-BA, Curuzu, Belém (PA)

13ª rodada

22/08 – domingo – 18 hotas - Volta Redonda-RJ x Paysandu-PA, Raulino de Oliveira, Volta Redonda (RJ)