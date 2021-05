Auxiliar-técnico do Paysandu fala sobre o que precisa fazer para conquistar o Parazão: 'Ter atitude'

Atitude, concentração e confiança são três dos vários elementos que os jogadores do Paysandu precisam ter no domingo (23) para conseguir o 49º título do Campeonato Paraense. Foi o que pontuou o auxiliar-técnico permanente do Paysandu, Wilton Bezerra, em entrevista coletiva na manhã desta terça-feira. Ele será o responsável por comandar o Alviceleste no jogo de volta contra a Tuna pela final do Parazão.

“A gente precisa ter atitude. Precisamos ter postura e atitude diferente. Entender que final se entra para ganhar. Não basta a gente no domingo querer fazer algo que não se preparou. Vamos trabalhar para ter confiança e atitude. É preciso trabalhar bastante, conversar com os atletas e dá confiança. Acreditar até o final. Porque vamos conquistar esse campeonato. Eu não tenho dúvida”, afirmou.

Para ser campeão, o Paysandu precisa, no mínimo, vencer por dois gols de diferença, o que forçaria a decisão nos pênaltis. Vencer por três gols, o faria ficar com a taça de forma direta. Wilton contou que as análises do adversário estão sendo feitas e que erros vão ser corrigidos.

“A gente está estudando e teve oportunidade de enfrentar a equipe na primeira fase. Vencemos aqui na Curuzu. Na primeira partida da final fomos bem. Mas temos que tirar proveito. E vamos criar uma estratégia para neutralizar e isso está sendo feito com os atletas e precisamos acreditar. Nós precisamos trabalha muito para merecer”, comentou.

Wilton comanda pela segunda vez de forma interina o time bicolor. A primeira foi em 2015 pela Série B.

“Essa experiência vai contribuir para que a gente possa cortar caminhos e ter mais tranquilidade. Até porque foi um vivência boa no clube. Mas quem vai resolver são os atletas. E precisam estar motivados e confiantes. Domingo vão fazer um grande jogo para a gente levantar a taça e comemorar”, garantiu.

O jogo entre Paysandu e Tuna será às 17 horas, na Curuzu, com transmissão lance a lance em OLiberal.com.