Atacante do Paysandu é cortado do jogo contra o Treze-PB após testar positivo para covid-19

A delegação do Paysandu viajou nesta quinta-feira (22) para Paraíba (PB), onde no sábado (24), enfrenta o Treze-PB, pela 12ª rodada da Série C. O Papão seguiu viagem sem o atacante recém-contratado Vitor Feijão, que testou positivo para covid-19.

Fontes internas do clube informaram que o jogador estava relacionado para a partida, porém nos testes realizados antes da viagem o deixou e fora. A reportagem de OLiberal entrou em contato com o clube, porém o Papão não irá comentar o assunto.

Vitor Feijão, de 24 anos, estava disputando a Série B pelo Figueirense-SC. O jogador teve passagens também pelo Coritiba-PR, Criciúma-SC e Ceará-CE.