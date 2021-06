Após vitória em cima do Floresta, treinador do Paysandu afirma: 'Ocorreu tudo dentro do previsto'

Após a partida contra o Floresta-CE, o técnico Vinícius Eutrópio disse que a estratégia do Paysandu foi seguida do começo ao fim, o que resultou na vitória por 2 a 0 e na entrada no G4.

“Um jogo importante. Sabíamos que o adversário era difícil, o horário também era difícil. O adversário ainda não tinha sido batido dentro da sua casa. Primeiro jogo dessa mini excursão fora. Trabalhamos bem a semana, bem a cabeça dos jogadores. Montamos a estratégia do jogo, sabendo dos 15, 20 minutos o que íamos encontrar (de pressão) deles. Terminado o primeiro tempo e como seria o segundo (tempo). Hoje ocorreu tudo dentro do previsto”, afirmou.

O treinador bicolor ainda enalteceu a atitude dos atletas e também o fato do Paysandu completar três jogos sem tomar gols.

“Importante é que esses jogadores deixaram tudo dentro de campo. Não é fácil jogar nesse horário. Eles souberam fazer a leitura (do jogo) e a vitória foi contundente. Importante ressaltar que é o terceiro jogo em que a gente não sofre gols. Aos poucos, com o trabalho de todo mundo, e com humildade, muito respeito aos adversários, a gente vem construindo nosso modelo, nossa cara, para que possamos garantir a classificação entre os quatro (primeiro colocados)”, afirmou Vinícius Eutrópio.

O próximo compromisso do Paysandu será contra o Santa Cruz, no sábado (3), às 19horas, no Arruda, em Recife (PE). A partida válida pela sexta rodada terá transmissão lance a lance em OLiberal.com.