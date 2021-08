Após vencer duelo inédito contra o Floresta, Paysandu recebe o Verdão da Vila na Série C

O Paysandu joga contra o Floresta (CE) no próximo sábado (28), às 19h, na Curuzu. No primeiro confronto entre os clubes, o Papão venceu o Verdão da Vila por 2 a 0. Naquele momento, o time bicolor, que era comandado por Vinícius Eutrópio, vinha de resultados ruins e o triunfo na casa dos adversários garantiu ao Bicola a entrada no G4.

Relembre a partida

No primeiro tempo, a equipe cearense foi mais ofensiva, com toques de bola e ataques. O Paysandu tinha problemas para sair jogando e não era contundente. Já no segundo tempo, o Papão voltou agressivo e buscando o gol.

Com a pressão imposta pelo Bicola, o primeiro gol saiu aos 29 minutos, com Diego Matos que marcou um golaço de fora da área. O segundo veio na fase final da partida, com Denilson, fazendo de cabeça. O jogador do Floresta (CE), Alisson Mira foi expulso depois de dar uma cotovelada no volante Bruno Paulista.

Depois do empate de 2 a 2 com o Volta Redonda (RJ), o Paysandu perdeu a chance de chegar à liderança do grupo e caiu para a terceira posição. No sábado (28), o Papão enfrenta o Floresta (CE). A partida tem transmissão lance a lance no site de OLiberal, com pré e pós-jogo no Facebook e YouTube de O Liberal.