Após eliminação na Série C, goleiro do Paysandu fala em recomeço e atacante responde: 'Esquece'

A goleada por 4 a 1 sobre o Galvez-AC, na Copa Verde, foi o primeiro jogo do Paysandu após e queda na Série C. Quem aproveitou para dexar uma mensagem no Instagram foi o goleiro do Paysandu Paulo Ricardo, que falou em recomeço depois da eliminação na Terceirona.

Em resposta, o atacante Uilliam Barros aconselhou o camisa 23 Bicolor a deixar o fracasso na competição para trás: 'Esquece'.

Confira