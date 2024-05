Paysandu acumula expulsões e empates na série B; relembre os números

Mais uma vez o Paysandu empatou, no último sábado (18), na Arena da Amazônia, contra o Amazonas. Além do baixo aproveitamento do time bicolor, o número de expulsões também tem chamado a atenção dos torcedores. Com cinco jogadores sendo expulsos nas seis primeiras rodadas, o Paysandu segue sem conseguir a primeira vitória na competição nacional. Relembre as expulsões.

VEJA MAIS:

Expulsões série B 2024

- Botafogo/SP: Bryan (lateral)

- Avaí: Quintana (zagueiro)

- Goiás: Edilson (lateral)

- Amazonas: Cristopher (atacante)

As únicas rodadas sem expulsões foram contra Santos e Mirassol. Enquanto isso, o Paysandu segue sem vencer na competição, com dificuldades para somar pontos. O próximo jogo do Paysandu será contra o Londrina, no Estádio do Café, em Londrina, no dia 25 de maio, às 19h.