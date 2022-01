Paulinho na reserva: onde assistir ao vivo e a escalação de Corinthians x Ferroviária hoje (25/01)

As equipes Corinthians x Ferroviária entram em campo, nesta terça-feira (25/01), para estrear na disputa no Campeonato Paulista 2022, com partida marcada para às 21h (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo. O volante Paulinho, do ‘Timão’, vai iniciar o jogo no banco de reservas. Confira por onde acompanhar o jogo:

Onde assistir Corinthians x Ferroviária ao vivo?

A partida Corinthians x Ferroviária pode ser acompanhada pelo Premiere e também na plataforma do Paulistão Play, às 21h.

Como Corinthians x Ferroviária chegaram para o jogo?

O ‘Timão’ vai estrear sem o meio-campista Paulinho, que não está em sua melhor forma física e, por isso, foi afastado temporariamente.

Confira a escalação do Corinthians x Ferroviária:

O Timão: Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Lucas Piton; Du Queiroz, Giuliano e Renato Augusto; Willian, Roger Guedes e Gustavo Mantuan.

A Ferroviária: Saulo; Bernardo, Arthur e Didi; Marquinhos, João Lucas, Gegê, Willian Correia e Murilo Rangel; Netto e Bruno Mezenga.

