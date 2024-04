Patrick assina com Santos e deve ser anunciado em breve; confira os detalhes da contratação

Prestes a ser anunciado como novo reforço do Santos, o meia Patrick, ex-Atlético-MG, esteve no Centro de Treinamento Rei Pelé, na última quinta-feira (19/4), para complementar os exames médicos e assinar o contrato oficialmente. Ainda sem o jogador na equipe, o Peixe estreia na Série B do Campeonato Brasileiro neste sábado (21/4), às 16h30 (de Brasília), contra o Paysandu, na Vila Belmiro. A expectativa é que Patrick inicie os treinos com o grupo na próxima semana, quando também deve ser apresentado e então relacionado para os jogos.

O novo reforço da equipe precisa ser registrado na CBF, nesta sexta-feira (19/4), para aproveitar a exceção na janela de transferências para jogadores que disputaram os estaduais. O contrato do meia é por empréstimo do Galo até dezembro, com obrigatoriedade de compra estimada em 1,5 milhão de dólares (R$7,7 milhões, na cotação atual). O valor será pago em 12 parcelas mensais, de janeiro a dezembro.

Além dos exames médicos, o meia ainda precisa alinhar os últimos detalhes do contrato com o Peixe, que será de três ou quatro anos. Patrick foi contratado pelo Galo em janeiro de 2023 junto ao São Paulo, por R$8 milhões. De lá para cá, participou de 48 jogos e marcou um gol e duas assistências.

Para o reforço da equipe, o Santos já adiantou a contratação de outros dois jogadores para a Série B: o lateral-direito Rodrigo Ferreira, do Mirassol, e o atacante Maceió, da Portuguesa.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)