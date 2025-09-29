Organizada do São Paulo leva caixões ao MorumBis contra Casares: 'Chega de cargos políticos'

A Torcida Independente, principal organizada do São Paulo, realizou um protesto em frente ao MorumBis nesta segunda-feira, com críticas diretas à diretoria do clube. A manifestação ocorre dias depois da eliminação nas quartas de final da Copa Libertadores para a LDU, na última quinta-feira.

Os principais alvos foram o presidente Julio Casares, o diretor de futebol Carlos Belmonte, os diretores adjuntos Fernando Chapecó e Nelson Ferreira, além do executivo de futebol Rui Costa.

Torcedores exibiram faixas que diziam "Belmonte, Chapecó e Nelson: os três patetas", "Temos o pior DM, não recupera ninguém" e "Dívidas aumentando, receitas diminuindo".

Caixões com imagens de Casares e Belmonte foram colocados em frente ao estádio, acompanhados de pedidos de renúncia. O protesto também pediu o fim de cargos políticos no futebol, mais transparência nas contas do clube e mudanças no estatuto.

No convite divulgado nas redes sociais, a organizada afirmou: "Não se trata de perder classificação. Se trata de como se perde, diante de quase 60 mil fanáticos pelo São Paulo. Um ciclo que se repete, a torcida não salva toda competição. O São Paulo não pertence aos cartolas que o lotearam, muito menos aos vitalícios."

Paralelamente, um movimento sem ligação com torcidas organizadas lançou a campanha "Morumbi Zero", que propõe esvaziar o estádio como forma de pressão. A ideia dividiu opiniões entre os torcedores, mas a expectativa é de público reduzido no confronto contra o Ceará, às 20h desta segunda-feira, pelo Campeonato Brasileiro.

Compartilhar Siga nas redes Encontrou algum erro? Entre em contato Tudo Sobre São Paulo Futebol Clube Júlio Casares Últimas: Futebol Anderson Barros e Abel Ferreira. Foto: Cesar Greco/Palmeiras Diretor do Palmeiras rebate crítica de Rogério Ceni a Abel Ferreira: Questão ética complicada 29/09/2025 15h54 | Estadão Conteúdo Arouca e Porto se enfrentam pelo Campeonato Português. Foto: Arte/Estadão Arouca x Porto no Campeonato Português: onde assistir ao vivo, horário e escalação 29/09/2025 15h04 | Murillo César Alves Neymar disputou sexto jogo consecutivo completo pelo Santos desde retorno ao Brasil. Foto: Raul Baretta/ Santos FC Neymar voltará a jogar pelo Santos em um mês, prevê Marcelo Teixeira 29/09/2025 14h30 | Ricardo Magatti