Ônibus do Grêmio é atacado por vândalos antes de embarque para jogo com o Atlético-MG em Minas Os 'torcedores' cercaram o veículo numa área restrita do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre Estadão Conteúdo 16.08.25 19h52 A fase do Grêmio não é das melhores e cenas lamentáveis tomaram conta dos holofotes do clube gaúcho neste sábado, dia 16. O ônibus que transportava a delegação gremista foi atacado por vândalos durante o embarque para Belo Horizonte, onde o time enfrenta o Atlético-MG neste domingo pelo Brasileirão. Os 'torcedores' cercaram o veículo numa área restrita do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre. No local, o grupo desferiu socos e chutes contra o ônibus, além de quebrar as janelas com pedras. De acordo com informações do clube tricolor, o segurança Fernandão foi ferido "enquanto desempenhava sua função". Ainda segundo o Grêmio, o funcionário "foi atendido em unidade de saúde, fez exame de corpo de delito e registrou boletim de ocorrência." Segundo informações do portal GE, a pedra foi arremessada por um torcedor que ainda não foi identificado. Apenas Fernandão teria sido ferido no ato de vandalismo. Ainda não há maiores informações sobre o ocorrido. "Reforçamos nosso compromisso com o respeito, a segurança e a paz no futebol", disse o Grêmio em nota oficial. Ainda de acordo com o informe, a diretoria afirmou estar "tomando todas as providências junto às autoridades para o esclarecimento dos fatos e vai colaborar nas investigações para que os agressores sejam punidos no rigor da lei". A partir da identificação dos culpados, a cúpula gremista pretende banir esses participantes do ato de vandalismo dos jogos no seu estádio. Caso algum "torcedor" faça parte do quadro social, ele será julgado dentro das violações de conduta previstas no estatuto da agremiação gaúcha. Os ataques injustificáveis ocorrem como reação às recente eliminações do time gaúcho na Copa Sul-Americana e na Copa do Brasil. Com Mano Menezes em xeque, o Grêmio encara o Atlético às 16 horas (horário de Brasília) na Arena MRV, em duelo válido pela 20ª rodada do Brasileirão. Veja nota oficial do Grêmio O Grêmio FootBall Porto Alegrense repudia veementemente os fatos ocorridos hoje, 16, durante o embarque para Belo Horizonte. Agressores acessaram a área privada do aeroporto, tentaram invadir o ônibus da delegação e feriram um trabalhador do clube, num incidente inaceitável, que ataca o Grêmio e sua imensa torcida e fere os valores que prezamos. O segurança Fernandão, enquanto desempenhava sua função, foi ferido. Ele foi atendido em unidade de saúde, fez exame de corpo de delito e registrou boletim de ocorrência. A Diretoria do Grêmio assegura que está tomando todas as providências junto às autoridades para o esclarecimento dos fatos e vai colaborar com as investigações para que os agressores sejam punidos no rigor da lei. Além disso, a partir da identificação dos culpados, vai solicitar apoio da Arena para banir esses pretensos torcedores das partidas no estádio bem como caso, eventualmente, façam parte do quadro social, serão julgados de acordo com as violações de conduta previstas no estatuto do Clube. Reforçamos nosso compromisso com o respeito, a segurança e a paz no futebol. 