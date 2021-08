Vôlei de Praia: Ana Patrícia e Rebecca vencem chinesas e estão nas quartas de final

As brasileiras Ana Patrícia e Rebecca venceram a dupla chinesa formada por Fan Wang e Xia Zinyi por 2 sets a 0, parciais de 21-14, 23-21, e se classificaram para as quartas de final do torneio de vôlei de praia dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, neste sábado (31) na capital japonesa.

A dupla brasileira, 16ª no ranking mundial e que teve uma fase de grupos de altos e baixos, encontrou seu melhor vôlei no momento decisivo e superou as chinesas com direito a 9 pontos de bloqueio de Ana Patrícia.

Nas quartas de final, as brasileiras enfrentarão a dupla vencedora do confronto 100% suíço entre Heidrich/Vergé Depré e Huberli/Betschart.