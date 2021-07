Vôlei: Com vitória apertada, Brasil vence a República Dominicana

Nesta terça-feira (2), a seleção brasileira de vôlei enfrentou a República Dominicana e venceu por 3 sets a 2 (22/25, 25/17, 25/13, 23/25 e 15/12), pela segunda rodada do Grupo A.

Desta forma, o Brasil alcança a segunda vitória seguida na competição, após vencer a Coreia do Sul por 3 a 0 na estreia.

A seleção, com cinco pontos (dois somados com esta vitória) é a segunda colocada do Grupo A, atrás da Sérvia, que venceu dois jogos por 3 sets a 0 e soma seis pontos. A República Dominicana tem um ponto e é a quarta colocada - temporariamente -, à frente de Quênia e Coreia do Sul.

Na próxima rodada, que acontecerá na próxima quinta-feira (29), às 7h40 (de Brasília), o Brasil enfrentará as japonesas, donas da casa.