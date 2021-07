Vila Olímpica chega a 225 atletas infectados com covid-19

Com mais três atletas infectados, casos de Covid chegam a 225 nas Olimpíadas

Um dos contaminados é o americano Sam Kendricks, bicampeão do mundo no salto com vara e rival do brasileiro Thiago Braz

Mais três atletas testaram positivo para o coronavírus nas últimas 24 horas, segundo boletim divulgado pela organização das Olimpíadas. No total, 24 competidores contraíram a Covid-19.

Um dos atletas contaminados é o americano Sam Kendricks, bicampeão do mundo no salto com vara e rival do brasileiro Thiago Braz. Os outros dois competidores não tiveram a identidade revelada. Sam está fora das Olimpíadas.

De acordo com o boletim, divulgado na última quinta-feira (29), foram 27 novas contaminações de pessoas relacionadas às Olimpíadas nas últimas 24 horas. Com isso, o número total de casos chegou a 225.

A prefeitura local divulgou 3.865 novos casos em 24 horas, recorde pelo terceiro dia consecutivo.