Tênis: Marcelo Melo e Luisa Stefani eliminados no torneio de duplas mistas

Os brasileiros Marcelo Melo e Luisa Stefani foram derrotados nesta quarta-feira pela dupla sérvia formada por Novak Djokovic e Nina Stojanovic, na primeira rodada do torneio de duplas mistas dos Jogos Olímpicos de Tóquio.

Em um jogo que durou 1 hora e 9 minutos, a dupla sérvia venceu por 2-0, com parciais de 6-3 e 6-4.

Luisa continua em Tóquio no torneio de duplas feminino, em que joga com Laura Pigossi. Mais cedo nesta quarta-feira, as brasileiras se classificaram para as semifinais após uma vitória de 2-1 sobre a dupla americana Bethanie Mattek-Sands e Jessica Pegula (cabeças de chave N.4).

Já Marcelo Melo se despede dos Jogos Olímpicos. Ao lado de Marcelo Demoliner, ele foi eliminado na primeira rodada do torneio de duplas no sábado, com uma derrota de 2-0 para os croatas Nikola Mektic e Mate Pavic.