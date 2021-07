Tênis: Djokovic derrota alemão e avança às oitavas nos Jogos Olímpicos

O sérvio Novak Djokovic, número um do tênis mundial, se classificou nesta segunda-feira para as oitavas de final dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020 ao derrotar o alemão Jan-Lennard Struff (48º) por 6-4 e 6-3.

Na próxima fase, Djokovic enfrentará o espanhol Alejandro Davidovich (34º da ATP) em busca de uma vaga nas quartas de final.

Djokovic segue em busca do almejado 'Golden Slam', a conquista sem precedentes no tênis masculino no mesmo ano dos quatro torneios do Grand Slam e do ouro olímpico. Até o momento ele já venceu o Aberto da Austrália, Roland Garros e Wimbledon. Para concretizar o sonho, ele precisa conquistar o torneio de Tóquio-2020 e depois o US Open.

Apenas a alemã Steffi Graf conseguiu a façanha, em 1988.