Tênis de mesa por equipes: Brasil perde para Coréia do Sul nas quartas de final das Olimpíadas

Depois de derrota na competição por equipes do time feminino, foi a vez do time masculino se despedir no tênis de mesa dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Os brasileiros perderam por 3 a 0 para Coréia do Sul em jogos esmagadores na Tokyo Metropolitan Gym, na madrugada desta segunda-feira. A pontuação final somava as partidas de duplas e individuais.

A dupla Gustavo Tsuboi e Vitor Ishiy enfrentou os sul-coreanos Lee Sangsu e Jeoung Youngsik na primeira partida. Mas os brasileiros desanimaram no primeiro set e os adversários levaram a vitória por 11 a 6. Com a moral abalada, Tsuboi e Ishiy perderam o segundo set por um placar esmagador de 11 a 2. Obstinados, os mesa-tenistas tentaram virar o jogo, chegando perto de um empate, mas os sul-coreanos não deram chance e encerraram a primeira partida com 12 a 10 no terceiro set.

A esperança de virar o jogo estava em cima de Hugo Calderano ao enfrentar Jang Woojin, já que o brasileiro vinha de duas vitórias no último domingo (01). Mas o mesa-tenista não conseguiu vencer sequer um set em cima do sul-coreano. Ele perdeu de 11 a 6 no primeiro set. Já no segundo subiu um pouco a pontuação por 11 a 8, e quando todos esperavam que ele conquistaria o terceiro set acabou perdendo de 12 a 10.

A pressão estava toda em cima de Gustavo Tsuboi que enfrentou Jeoung Youngsik na última disputa. Ele foi o único brasileiro a conquistar pelo menos um set em cima da Coréia do Sul. Tsuboi perdeu o primeiro set por 11 a 6, mas virou o jogo no segundo set por 11 a 8, já no terceiro, o sul-coreano levou a melhor por 11 a 4. Sabendo que se perdesse, levaria o Brasil para derrota junto com ele, o mesa-tenista conseguiu empatar e vencer o quarto set por 11 a 8. Mas a Coréia do Sul fechou com a vitória no quinto set por 11 a 7 e avançou para as semifinais.