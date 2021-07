Tênis: brasileiras derrotam americanas e estão nas semifinais

As brasileiras Luisa Stefani e Laura Pigossi garantiram vaga nas semifinais do torneio de duplas dos Jogos Olímpicos de Tóquio, após uma vitória de 2-1 sobre a dupla americana Bethanie Mattek-Sands e Jessica Pegula (cabeças de chave N.4).

Luisa e Laura foram derrotadas no primeiro set por 6-1, mas se recuperaram e venceram a segunda parcial por 6-3, o que levou a partida para o match tie-break, no qual as brasileiras superaram as americanas por 10-6.

Nas semifinais, a dupla brasileira enfrentará as suíças Belinda Bencic e Viktorija Golubic, que derrotaram as autralianas Samantha Stosur e Ellen Perez por duplo 6-4.