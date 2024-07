Olimpíadas: Larissa Pimenta avança para a repescagem no judô feminino em Paris 2024

A brasileira Larissa Pimenta teve um bom desempenho no judô feminino durante as Olimpíadas de Paris 2024 neste domingo (28/7). Competindo na categoria até 52kg, a brasileira venceu duas adversárias antes de ser derrotada por Amandine Buchard, da França, nas quartas de final.

No entanto, a judoca ainda tem chances de conquistar uma medalha, pois os atletas eliminados nas quartas de final competem na repescagem, que oferece a oportunidade de lutar pelo bronze.

Sua próxima adversária será a alemã Mascha Ballhaus, com o combate previsto para às 11h (horário de Brasília), ainda neste domingo (28/7). Se conquistar uma medalha, Larissa garantirá o 18º bronze do Brasil na modalidade, juntando-se a nomes como Mayra Aguiar, Flávio Canto e Tiago Camilo.

VEJA MAIS

O duelo contra Buchard foi altamente equilibrado, com ambas as atletas evitando cometer erros. Durante a luta, as duas foram punidas com shidos (cartões amarelos). No golden score, com duas sanções para cada lado, a iniciativa era crucial. Em um momento de combate no chão, Amandine girou Larissa e a imobilizou por dez segundos, conquistando o ponto necessário para a vitória.

Anteriormente, a brasileira havia vencido seus dois primeiros combates. Em sua estreia, Larissa derrotou a cabo-verdiana Djamila Silva com uma chave de braço; nas oitavas de final, venceu a britânica Chelsie Giles com um waza-ari no tempo extra.