Olimpíadas: Em jogo movimentado, Brasil e Holanda empatam pelo futebol feminino

Em jogo emocionante e com muitos gols, Brasil e Holanda empatam em 3 a 3 na segunda rodada do grupo F do futebol feminino nos Jogos Olímpicos de Tóquio, na manhã deste sábado (24).

Brasil e Holanda fizeram uma partida pegada, com muitas chances de gols e bastante equilibrada. As duas equipes que iniciaram os Jogos Olímpicos com goleadas, mas tiveram um jogo de estratégia dessa vez.

Eficiente

A Holanda entrou em campo e mostrou eficiência. Logo aos dois minutos, em seu primeiro ataque Viviane Miedema recebeu na entrada da área, conseguiu girar e chutou forte, no canto esquerdo de Bárbara, abrindo o placar.

VAR

O Brasil foi ao ataque atrás do empate a árbitra assinalou pênalti para a Seleção Brasileira, após uma saída confusa da goleira da Holanda, porém, o var foi acionado e o penal foi anulado.

Tudo igual

O Brasil conseguia chegar com facilidade pelos lados. Aos 15 minutos Debinha cruzou, Duda chegou chutando, a bola bateu na defesa e na sobra própria Duda mandou para o gol.

Perigo

A equipe brasileira chegava vem ao ataque, tinha uma boa movimentação e conseguia pressionar as holandesas, porém, dava espaço para os contra-ataques bastante perigosos da equipe europeia.

Segundo tempo

Na volta do intervalo a técnica da Seleção Brasileira, Pia Sundhage, fez três alterações e o Brasil ganhou em velocidade e mudou o jogo. Sairam Duda, Formiga e Bia Zaneratto, para as entradas de Andressa Alves, Angelina e Ludmila.

Vacilo

O Brasil estava bem na partida, comandava as ações, mas em uma jogada pelo lado esquerdo a Holanda desempatou. Cruzamento na área, Miedema subiu atrás da zaga e cabeceou, a goleira Bárbara falhou e a bola morreu na rede. Holanda 2 a 1, aos 13 minutos da segunda etapa.

Fogo no jogo

Ludmila conseguiu dar uma movimentação maior na equipe brasileira, flutuando pelos lados, conseguiu receber na esquerda, tirou a marcação e foi derrubada por Van der Gragt. A jogada foi no limite da grande área e a árbitra esperou a confirmação do VAR e assinalou o penal para o Brasil.

A Rainha

A camisa 10 Marta chamou a responsabilidade e bateu com categoria, deslocando a goleira holandesa, empatando o jogo aos 18 minutos, 2 a 2. Esse foi o 13º gol de Marta nas Olímpiadas e é segunda maior artilheira da competição, atrás apenas da brasileira Cristiane, que balançou as redes 14 vezes.

Rainha Marta balançou a rede mais uma vez (Sam Robles / CBF)

Vacilo (2)

O Brasil pressionava a saída de bola da Holanda. Em uma bola recuada de forma errada por Nouwen, Ludmila se antecipou, driblou a goleira e tocou para o gol livre. Virada do Brasil, 3 a 2, aos 22 minutos.

Ludmila (ao centro) foi o destaque da partida pelo lado brasileiro (Sam Robles / CBF)

Golaço

Atrás do marcador a Holanda foi para cima do Brasil e começou a ficar mais próxima da área e chegou ao empate em uma cobrança de falta magistral. Dominique Janssen cobrou a falta no ângulo direito de Bárbara, que ainda tocou na bola, mas ela morreu no barbante, aos 33 minutos, tudo igual, 3 a 3.

Pressão

O Brasil ainda tentou o gol da vitória, pressionou a equipe holandesa, principalmente com Ludmila, que mudou a cara da partida, mas não teve tempo.

Grupo

Holanda lidera o grupo F com quatro pontos, mesma pontuação do Brasil, porém as holandesas levam a melhor no saldo de gols. China e Zâmbia completam a classificação com um ponto cada.

Agenda

A última rodada do grupo ocorre na terça-feira (27), com as duas partidas às 8h30. O Brasil encara a Zâmbia e a Holanda pega a China. As duas melhores seleções do grupo passam para a próxima fase dos Jogos Olímpicos.