Olimpíadas 2024: Agenda do Brasil neste sábado (03/08) tem chance de medalha na ginástica e no surfe

Após conquistar o primeiro ouro nas Olimpíadas de 2024, o Brasil terá a possibilidade de acumular ainda mais conquistas neste sábado (3). A agenda brasileira nos Jogos será recheada de finais, com reais possibilidades de medalhas para a nossa delegação.

Os esportes que mais terão chance de subir ao pódio são a ginástica e o surfe. Às 11h20, Rebeca Andrade compete na final do salto e é a favorita ao título. A atleta conquistou o ouro nesta prova em 2020, em Tóquio.

Mais tarde, a partir das 14h30, Tati Weston-Webb e Gabriel Medina lutam por medalhas no surf. Ambos estão na semifinal e vão disputar a parte final do torneio olímpico nas ondas de Teahupoo, no Taiti.

Além disso, a Seleção Brasileira feminina de futebol encara a França, às 16h, pelas quartas de final do futebol. O time comandado por Arthur Elias não terá Marta, suspensa por levar um cartão vermelho diante da Espanha, no último jogo da primeira fase.

Veja a agenda completa do Time Brasil neste sábado (03/08)

Atletismo

05h05 | Decatlo Masculino (100m c/ barreiras) - Fernando Baloteli

05h55 | Decatlo Masculino (lançamento de disco) - Fernando Baloteli

08h40 | Decatlo Masculino (salto c/ vara) - Fernando Baloteli

14h10 | Decatlo Masculino (lançamento de dardo) - Fernando Baloteli

16h45 | Decatlo (1.500m rasos - final/medalha) - Fernando Baloteli

Canoagem Slalom

10h30 | K1 Cross (1ª rodada Fem.) - Ana Sátila

11h40 | K1 Cross (1ª rodada Masc.) - Pepê Gonçalves

13h05 | K1 Cross (Repescagem Fem.)

13h45 | K1 Cross (Repescagem Masc.)

Ciclismo Estrada

6h | Final Masculino (medalha) - Vinícius Rangel

Futebol Feminino

16h | Quartas de final - França x Brasil

Ginástica Artística

11h20 | Salto (final feminino/medalha) - Rebeca Andrade

Handebol

9h | Feminino (1ª fase/última rodada) - Brasil x Angola

Judô

5h | Misto por equipes (oitavas de final) - Brasil x Cazaquistão

7h | Misto por equipes (repescagem)

7h30 | Misto por equipes (semifinal)

11h | Misto por equipes (disputa do bronze)

12h20 | Misto por equipes (final)

Remo

4h30 | Skiff Simples Fem. (Final C) - Beatriz Tavares

4h42 | Skiff Simples Masc. (Final C) - Lucas Verthein

Surfe

14h36 | Masculino (semifinal individual) - Gabriel Medina x Jack Robinson (Austrália)

15h48 | Feminino (semifinal individual) - Tatiana Weston-Webb x Brisa Hennessy (Costa Rica)

16h24 | Masculino (bronze indivigual)

17h00 | Masculino (final individual)

17h36 | Feminino (bronze individual)

18h12 | Feminino (final individual)

Tiro Esportivo

4h30 | Skket Fem. (classificatória, dia 1) - Georgia Furquim

Tiro com arco

5h48 | Individual Fem. (oitavas de final) - Lisa Barbelin (França) x Ana Luiza Caetano

8h | Individual Fem. (quartas de final)

8h52 | Individual Fem. (semifinal)

9h33 | Individual Fem. (bronze)

9h46 | Individual Fem. (final)

Vela

7h | Misto - Nacra 17 (1ª, 2ª e 3ª regatas) - Time Brasil

7h | Misto - 470 (3ª e 4ª regatas) - Time Brasil

7h | Feminino - ILCA 6 (4ª e 5ª regatas) - Gabriela Kidd

7h | Masculino - ILCA 7 (5ª e 6ª regatas) - Bruno Fontes