Natação: Guilherme Costa se classifica para final dos 800m livre com recorde sul-americano

O nadador brasileiro Guilherme Costa se classificou para a final dos 800 metros masculino dos Jogos de Tóquio-2020 com o tempo de 7:46.09, o quinto melhor das eliminatórias da prova.

Com esse resultado, o 'Cachorrão' conseguiu o novo recorde sul-americano e agora vai lutar por uma medalha olímpica.

O mais rápido da eliminatórias do brasileiro no Centro Aquático da capital japonesa foi o austríaco Felix Auboeck com o tempo de 7:45.73.

O melhor tempo das eliminatórias foi do ucraniano Mykhailo Romanchuk, que completou sua série em 7:41.28, recorde olímpico.

Nos 100 metros livre, os brasileiros Pedro Spajari e Gabriel Santos não conseguiram se classificar para as semifinais.

Os dois ficaram em sétimo lugar nas eliminatórias que disputaram (25º e 32º no geral, respectivamente)