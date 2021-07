Natação: Brasil garante vaga na final do revezamento 4x100 m

A equipe masculina do revezamento 4x100 metros livre do Brasil garantiu vaga na final dos Jogos Olímpicos de Tóquio que será disputada na noite de domingo (horário de Brasília, manhã de segunda-feira no Japão).

Além disso, Fernando Scheffer avançou para as semifinais dos 200 metros livre e Guilherme Guido avançou para as semis do 100 metros costas.

Nas eliminatórias do revezamento 4x100 metros livre, a equipe formada por Breno Correia, Pedro Spajari, Gabriel Santos e Marcelo Chierighini completou a série com o tempo de 3:12.59, o quinto melhor entre os oito finalistas.

AGORA É FINAL! 🇧🇷



Scheffer venceu a sua série e conseguiu o segundo melhor tempo nas eliminatórias dos 200 metros livre (1:45.05, novo recorde sul-americano), enquanto Guido foi o 11º melhor entre os 16 classificados para as semifinais dos 100 metros costas (53.65).