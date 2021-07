VÍDEO: nadador ex-Remo e finalista olímpico em Tóquio agradece técnicos

O nadador Leonardo de Deus ficou em sexto lugar na final dos 200m estilo borboleta, nas Olimpíadas de Tóquio. O que poucos sabiam até a classificação do atleta para a prova decisiva, é que os primeiros passos, ou melhor, as primeiras braçadas de Léo de Deus na modalidade foi no Clube do Remo.

No Instagram, o atleta aproveitou para agradecer à torcida e também aos técnicos que passaram pela carreira do nadador. Entre eles, o treinador do Leão, Domingos Ferreira:

A equipe de O Liberal conversou com o ex-técnico de Léo de Deus no Remo. Domingos Ferreira contou um pouco sobre a história do nadador e exaltou a dedicação e talento de Leonardo:

"Era um garoto muito dedicado, a família apoiava ele demais. Pela andança do pai que era militar, ele e os pais pararam em Belém e treinou [aqui], depois foi para Brasília. É muito bom olhar para o Léo de Deus e saber que ele começou no Remo, ainda criança e hoje realizou o sonho de estar entre os melhores do mundo em uma final olímpica", disse Ferreira.

Agradecimento de Léo:

"Nossa vida como treinador é sempre procurar fazer o melhor. Ele saiu de Belém bastante evoluído e foi sendo lapidado ao longo da carreira. Sempre conversamos, nos encontramos em algumas competições nacionais. Minha parte foi contribuir na vida dele, é um reconhecimento de um trabalho ser lembrado depois de tanto tempo".