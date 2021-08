Namorada de Ana Marcela Cunha tem que se explicar à polícia por comemorações do ouro em Tóquio

A brasileira Ana Marcela Cunha brilhou na maratona aquática dos Jogos Olímpicos de Tóquio, na última terça-feira, e conquistou a medalha de ouro. A vitória da baiana no Japão causou confusão no Rio de Janeiro. Maria Clara, namorada da nadadora teve que se explicar para a polícia sobre as comemorações do ouro de Ana Marcela.

"No sprint final, a gente começou a gritar enlouquecidamente. E, logo depois, a campainha começou a tocar loucamente. Eram cinco moradores, a síndica e a polícia perguntando o que estava acontecendo" contou a namorada de Ana Marcela Cunha em entrevista à TV Globo.

Maria Clara também revelou a conversa com os vizinhos.

"Falei com eles: 'Minha namorada é campeã olímpica! Campeã olímpica! Foi mal', e recebi como resposta: pode comemorar, mas baixo, por favor", contou.

Aos 29 anos, Ana Marcela soma inúmeras conquistas na carreira como cinco ouros em campeonatos mundiais, primeiro lugar no Pan-Americano de Lima, e quatro ouros em Jogos Sul-Americanos.