Nadador palestino exibe bandeira em piscina de Paris

PARIS (Reuters) - A aparição olímpica do nadador palestino Yazan Al Bawwab durou menos de um minuto, mas só de estar na água já foi uma declaração por si só.

O nadador de 24 anos apontou para a bandeira palestina em seu peito enquanto explicava o que significava representar uma pátria não apenas sem piscina, mas lutando por coisas básicas como comida e água.

"A França não reconhece a Palestina. No entanto, aqui estou eu com uma bandeira no peito", disse ele após terminar em terceiro em uma bateria das eliminatórias dos 100 metros costas que provou ser sua primeira e última prova de natação nos Jogos de Paris.

"Estou muito, muito feliz... por hastear minha bandeira, por ter essa oportunidade para a Palestina, uma raia apenas para a Palestina. Acho que esta é minha mensagem de paz."

"Estamos tentando fazer com que o mundo saiba que somos seres humanos. Posso praticar esportes como todo mundo", afirmou ele aos repórteres.

A França disse em maio que as condições não eram adequadas para reconhecer oficialmente um Estado palestino e qualquer decisão deve ser mais do que uma postura simbólica ou política.

Mais de 39.000 palestinos foram mortos na ofensiva israelense em Gaza, dizem as autoridades de saúde locais.

Israel lançou sua ação militar em resposta a um ataque liderado pelo Hamas no sul de Israel em outubro. Cerca de 1.200 pessoas foram mortas e 250 foram feitas reféns no ataque de 7 de outubro, de acordo com as contagens israelenses.

O único nadador israelense nos 100 costas estava em uma bateria posterior à de Al Bawwab e seus caminhos não se cruzaram nos Jogos.