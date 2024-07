Medalhas olímpicas no judô empolgam torcedores franceses nos Jogos de Paris

PARIS (Reuters) - Se o dojô de judô ao pé da Torre Eiffel servir de referência, a delegação olímpica da França deverá ter alguns dias agitados nas próximas duas semanas, depois que dois representantes do país ganharem medalhas no sábado.

Sob o olhar atento do presidente Emmanuel Macron, que tinha acabado de se sentar ao lado do tatame, Luka Mkheidze conquistou a primeira medalha de prata do país hospedado, ao perder para seu oponente cazaque. Mkheidze recebeu status de refugiado em 2010 depois de fugir da região separatista da Ossétia do Sul, na Geórgia.

O rugido ensurdecedor dos 8.000 espectadores, mesmo depois da derrota de Mkheidze, foi o ápice de várias horas de um apoio bem-humorado a Mkheidze, na categoria até 60 kg, e a Shirine Boukli, na categoria até 48 kg, que anteriormente levou a medalha de bronze.

"Foi mágico. O público é louco. Os torcedores nos dão ondas positivas e dão vontade de massacrar tudo", disse ela aos repórteres. "Estou tão orgulhosa."

O estádio temporário com vista para o marco mais famoso de Paris era um caldeirão intimidador para os judocas adversários.

O nome dos atletas franceses eram repetidos constantemente, os gritos de "Os torcedores estão aqui com vocês" ecoavam em cada canto e até mesmo os cantos iluminados do hino nacional da Marselhesa deixavam poucas dúvidas sobre quem queria que vencesse.

Na vitória nas semifinais, Mkheidze se alimentou da torcida e exibiu a bandeira francesa em seu quimono azul, dando ainda mais voz aos torcedores da casa. “Para ele o apoio é muito importante”, disse a irmã de Mkheidze, Veriko Pestel, aos repórteres. “Em Tóquio não havia torcedores por causa da Covid e isso o afetou. Com todos apoiando-o hoje, isso lhe deu força.”

“A atmosfera é como assistir a uma partida de futebol”, disse Laure, que veio a Paris para assistir ao judô daquele dia. Ela foi uma das muitas pessoas que enfrentaram a chuva - e às vezes a lama - no início do dia, fazendo fila para entrar antes da movimentação da agenda noturna.

Grandes nomes também foram presentes para apoiar uma equipe de judô. A lenda do futebol francesa Zinedine Zidane até pediu para falar com Boukli depois que ela ganhou a primeira medalha do país, disse ela aos repórteres.