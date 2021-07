Manobras e notas de Medina; presidente da Federação Paraense de Surf acredita em erro dos juízes

A eliminação do surfista brasileiro Gabriel Medina, na semifinal dos Jogos Olímpicos de Tóquio, diante do japonês Kanoa Igarashi, deu muito o que falar nas redes sociais. Várias pessoas questionaram a nota dada ao brasileiro pelos juízes, após as manobras. Noélio Sobrinho, presidente da Federação Paraense de Surf, lamentou a eliminação de Medina e afirma que ocorreu um erro nas notas.

O japonês passou à final com nota 17 contra 16.76 de Medina. A manobra de Igarashi recebeu a nota 9.33, pontuação que garantiu a vaga na decisão. Isso gerou comentários sobre um possível erro, já que a manobra de Gabriel Medina teria sido um pouco mais dificultosa, além da disparidade entre elas, sendo que foram parecidas. Noélio Sobrinho comentou sobre as manobras e afirmou que a nota do brasileiro era para excelência.

“No primeiro aéreo do Medina foi rodando de beckside jogando a rabeta e voltando no pocket da onda em uma parte mais difícil. Ele tirou 8.33 e o no outro aéreo 8.43. Já o japonês deu um aéreo muito bom, rodado de frontside, segurando com a mão na borda, mostrando que ele não tinha o total controle da manobra. Isso aí era para ter no mínimo um ponto e meio a menos. Na papeleta oficial divulgada, um dos juízes deu uma nota 7.5, totalmente fora dos parâmetros”

O japonês Kanoa Igarashi perdeu a disputa do ouro para o brasileiro Ítalo Ferreira. Já Gabriel Medina foi derrotado pelo australiano Owen Wright na disputa pela medalha de bronze.