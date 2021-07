Ketleyn Quadros é derrotada por holandesa e dá adeus aos Jogos Olímpicos de Tóquio

Bronze nas Olimpíadas de Pequim em 2008, a brasileira Ketleyn Quadros se despediu dos Jogos Olímpicos de Tóquio nesta terça-feira. A judoca, porta-bandeira do Brasil na cerimônia de abertura da Olimpíada, foi derrotada pela holandesa Juul Franssen na repescagem e não tem mais chance de medalha de bronze.

Após perder para a canadense Catherine Beauchemin-Pinard nas quartas de final, Ketlyen teve chance de voltar à competição na repescagem, mas não conseguiu vencer Jull Franssen. O combate foi equilibrado durante quase todo tempo, mas no fim da luta, a holandesa conseguiu imobilzar a brasileira e aplicar um Ippon.

- É muito difícil avaliar o que faltou, mas o que me deixa contente é ter dado meu melhor, eu me preparei muito bem, vim com condições de medalhas e todo esse processo me deixou feliz. Na Olimpíada, o detalhe faz a diferença, e os detalhes não foram ao meu favor - disse a brasileira em entrevista ao 'SporTV'.