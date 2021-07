'Imagine', a mensagem que fez esquecer as cadeiras vazias na cerimônia de abertura de Tóquio-2020

Um enxame de 1.824 drones que projetou a imagem da Terra no céu enquanto tocava a música 'Imagine', de John Lennon, e a pira olímpica iluminada por Naomi Osaka se transformava no Sol nascente do Japão sobre o Monte Fuji foram os destaques da cerimônia de abertura de Tóquio-2020.

O evento, realizado um ano depois do planejado em um Estádio Olímpico praticamente vazio devido à pandemia de covid-19, focou do início ao fim em uma mensagem de união, à imagem e semelhança do lema olímpico em tempos difíceis: "Mais rápido, mais alto, mais forte... juntos".

Quando o mundo enfrenta uma pandemia que deixou mais de quatro milhões de mortos e que colocou os Jogos Olímpicos em cheque, a organização apresentou uma abertura cheia de originalidade, unindo a tradição do Japão - com evocações de sua rica história e cultura - e a tecnologia e suas inovações com a nuvem de drones sobre o local e a música dos videogames que acompanharam o tradicional desfile de atletas.

Assim, em uma performance que contou com artistas de todo o mundo, como o australiano Keith Urban, a beninense Angelique Kidjo, o espanhol Alejandro Sanz ou o compositor e produtor de Hollywood Hans Zimmer, 'Imagine' fez esquecer por um momento a onda de contratempos e escândalos ao longo do caminho do evento esportivo.

Não houve ovações, pois apenas mil convidados VIP estiveram no estádio com capacidade para 68.000 espectadores, mas houve emoção, porque o esporte, como diz a canção de John Lennon, é capaz de tornar o mundo um.

"Eu declaro os Jogos de Tóquio abertos", ressoou a voz do imperador Naruhito.

O palco central do evento foi uma estrutura piramidal que simboliza o Monte Fuji e seus 3.776 metros de altura, na qual a tenista Naomi Osaka, completando o último revezamento da tocha olímpica, acendeu a pira em uma esfera que se abriu como uma flor. Foi desenhado por Yohei Taneda.

Cerimônia ocorreu nesta sexta-feira (SHUJI KAJIYAMA/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO)

"Luz num 'túnel escuro'"

O presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, espera que os Jogos Olímpicos transmitam uma "mensagem de esperança", sendo a luz no final de um "túnel escuro".

O show começou com um vídeo com a contagem regressiva nas duas telas gigantes do estádio. 3 ... 2 ... 1 ... e uma explosão de fogos de artifício iluminou tudo.

Focos de luz caíram sobre pessoas que se exercitavam, cada uma à sua maneira, com distância... mas, depois de tudo, "juntas" no sonho olímpico.

Um momento de silêncio para as vítimas da pandemia, "onde quer que estejam", foi a transição para a celebração após o hasteamento da bandeira japonesa. Isso quando o país atinge novos picos desde janeiro e infecções de última hora tiraram alguns atletas olímpicos da corrida.

Um vislumbre do Japão mais tradicional com suas lanternas típicas, trajes coloridos e canções de trabalho como 'Kiyari Uta' começaram a chamar a atenção para os anéis olímpicos, implantados no centro do estádio e feitos de madeira de árvores plantadas por atletas na primeira vez que Tóquio sediou os Jogos Olímpicos em 1964.

Hirohito, avô de Naruhito, era então imperador.

A sustentabilidade foi outro dos destaques.

Delegação brasileira na abertura (BEN STANSALL / AFP)

Por isso, os cartazes com os nomes das delegações que desfilaram foram confeccionados com material reciclado.

Um instante que surpreendeu por uma simplicidade que acabou sendo genial foi a representação dos pictogramas dos 33 esportes que estão no calendário Tóquio-2020 com mímicos.

Uma a uma, bailarinas fantasiadas foram moldando as disciplinas que vão distribuir medalhas até o próximo dia 8 de agosto, cercadas pelos atletas que as procurarão.

Os organizadores prometeram sobriedade para acompanhar os tempos. E cumpriram.

Isso, apesar dos temores, não removeu a espetacularidade.

A maioria dos japoneses, de acordo com pesquisas, preferia o cancelamento do evento nessas circunstâncias. Haverá alguns, mesmo um punhado, que mudaram de ideia? O show seduziu.