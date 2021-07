Ana Thaís detona goleira Bárbara e cobra postura de técnica da Seleção:'Não sei o que tem na cabeça'

Ana Thaís Matos, comentarista do SporTV, criticou a postura da goleira Bárbara, em seu Twitter, após a atleta trocar ofensas com a atleta paralímpica brasileira Andrea Pontes. Bárbara chegou a dizer, nesta quarta-feira, via rede social, que Andrea não poderia falar o quer "só porque é deficiente". Ana Thaís também cobrou atitude de Pia Sundhage, técnica da Seleção Brasileira feminina.

- Eu não sei o que Bárbara tem na cabeça. Parece que não se preparou para o momento de maior exposição. Usar esportes paralímpicos pra atacar alguém é uma vergonha. Usar termos de violência sexual contra uma mulher outro erro medonho. Lamentável! - escreveu a comentarista do SporTV no Twitter.

A discussão entre as duas atletas começou quando Andreia sugeriu que Babi Arenhart, goleira do handebol, ocupasse a posição de Bárbara. A partir daí, diversos xingamentos e ofensas foram trocadas. Ana Thais Matos, que já criticou Bárbara por falhas nos Jogos Olímpicos, cobrou a técnica Pia Sundhage e relembrou o caso de Chú, cortada por comentário homofóbico e de intolerância religiosa.