Fotos das Olimpíadas de Paris: veja as imagens de hoje, domingo (28/07)

Olimpíadas de Paris 2024 - Hipismo - Cross Country Individual - Castelo de Versalhes, Versalhes, França - 28 de julho de 2024. Marcio Carvalho Jorge do Brasil montando Castelo Howard Casanova em ação. REUTERS/Zohra Bensemra

Olimpíadas de Paris 2024 - Brasil (Willian Lima) X Mongólia (Serdar Rahimov) quartas de final da competição masculina até 66kg, realizada em Champ-de-Mars, em Paris, França, nesse domingo (28). Em compate disputado, brasileiro consegue vitória no Ponto de Ouro e garante vaga na semi-final. Foto: LUCA CASTRO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

Olimpíadas de Paris 2024 - Tênis - Primeira rodada de simples masculino - Estádio Roland-Garros, Paris, França - 28 de julho de 2024. Thiago Seyboth Wild do Brasil em ação durante sua partida da primeira rodada contra Tomas Martin Etcheverry da Argentina. REUTERS/Violeta Santos Moura

Olimpíadas de Paris 2024 - Tênis - Primeira rodada de simples masculino - Estádio Roland-Garros, Paris, França - 28 de julho de 2024. Tomas Martin Etcheverry da Argentina em ação durante sua partida da primeira rodada contra Thiago Seyboth Wild do Brasil. REUTERS/Violeta Santos Moura

Olimpíadas de Paris 2024 - Skate - Preliminares de Street Feminino - La Concorde 3, Paris, França - 28 de julho de 2024. Rayssa Leal do Brasil em ação durante as eliminatórias. REUTERS/Pilar Olivares

Olimpíadas de Paris 2024 - Judô - Feminino -52 kg Quartas de final - Arena Champ de Mars, Paris, França - 28 de julho de 2024. Amandine Buchard da França em ação contra Larissa Pimenta do Brasil. REUTERS/Arlette Bashizi

Olimpíadas de Paris 2024 - Vela - Skiff masculino - Marina de Marselha, Marselha, França - 28 de julho de 2024. Marco Soffiatti Grael do Brasil e Gabriel Simões do Brasil em ação. REUTERS/Lisi Niesner

Olimpíadas de Paris 2024 - Skate - Preliminares de Street Feminino - La Concorde 3, Paris, França - 28 de julho de 2024. Pamela Rosa do Brasil cai do skate durante as eliminatórias. REUTERS/Pilar Olivares

Olimpíadas de Paris 2024 - Skate - Preliminares de Street Feminino - La Concorde 3, Paris, França - 28 de julho de 2024. Gabi Mazetto, do Brasil, cai do skate durante as eliminatórias. REUTERS/Pilar Olivares

Olimpíadas de Paris 2024 - Judô - Masculino -66 kg Quartas de final - Champ de Mars Arena, Paris, França - 28 de julho de 2024. Willian Lima do Brasil em ação contra Baskhuu Yondonperenlei da Mongólia. REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Olimpíadas de Paris 2024 - Vôlei de Praia - Fase Preliminar Feminina - Grupo E - Brasil x Japão (Carol/Barbara x Akiko/Ishii) - Estádio da Torre Eiffel, Paris, França - 28 de julho de 2024. Barbara Seixas de Freitas do Brasil e Carolina Solberg Salgado do Brasil comemoram no final do jogo. REUTERS/Esa Alexander

Olimpíadas de Paris 2024 - Judô - Feminino -52 kg Eliminatória Oitavas de final - Champ de Mars Arena, Paris, França - 28 de julho de 2024. Chelsie Giles da Grã-Bretanha em ação contra Larissa Pimenta do Brasil. REUTERS/Arlette Bashizi

Olimpíadas de Paris 2024 - Vôlei de praia - Fase preliminar feminina - Grupo E - Brasil x Japão (Carol/Barbara x Akiko/Ishii) - Estádio da Torre Eiffel, Paris, França - 28 de julho de 2024. Barbara Seixas de Freitas do Brasil e Carolina Solberg Salgado do Brasil em ação contra Akiko Hasegawa do Japão.

Olimpíadas de Paris 2024 - Surfe - Rodada 1 Feminina - Eliminatória 6 - Teahupo'o, Taiti, Polinésia Francesa - 27 de julho de 2024. Luana Silva do Brasil reage após uma onda. Ed Sloane/Pool via REUTERS

Olimpíadas de Paris 2024 - Surfe - Rodada 1 Feminina - Eliminatória 6 - Teahupo'o, Taiti, Polinésia Francesa - 27 de julho de 2024. Taina Hinckel do Brasil pega uma onda. Ed Sloane/Pool via REUTERS

Olimpíadas de Paris 2024 - Tênis de mesa - Simples feminino - oitavas de final - South Paris Arena 4, Paris, França - 28 de julho de 2024. Giulia Takahashi do Brasil em ação durante sua partida das oitavas de final contra o Yingsha Sun da China REUTERS/Kim Hong-Ji

Olimpíadas de Paris 2024 - Esgrima - Florete Individual Feminino Tabela de 64 - Grand Palais, Paris, França - 28 de julho de 2024. Mariana Pistoia do Brasil em ação contra Samantha Kyle Catantan das Filipinas. REUTERS/Albert Gea