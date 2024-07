COI pede desculpas à Coreia do Sul por gafe na cerimônia de abertura das Olimpíadas

PARIS (Reuters) - O Comitê Olímpico Internacional pediu desculpas à Coreia do Sul no sábado, depois que sua delegação de atletas foi apresentada como sendo da rival Coreia do Norte na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris.

A vice-ministra de Esportes e Cultura da Coreia do Sul, Jang Mi-ran, que está em Paris, disse que o presidente do COI, Thomas Bach, planejava falar com o presidente sul-coreano, Yoon Suk Yeol, para pedir desculpas.

"É claro que foi profundamente lamentável e pedimos desculpas de todo o coração", disse o porta-voz do COI, Mark Adams, em uma coletiva de imprensa no sábado.

O Comitê Olímpico Nacional da Coreia do Sul encaminhou imediatamente o incidente aos organizadores dos Jogos e solicitou que o erro não se repetisse.

A delegação da Coreia do Sul inclui 143 atletas competindo em 21 eventos. A Coreia do Norte, que está retornando aos Jogos pela primeira vez desde a Rio 2016, enviou 16 atletas.

Usuários sul-coreanos das mídias sociais expressaram consternação com o incidente e alguns reagiram duramente ao pedido de desculpas de uma frase do COI, dizendo que não era sincero.

As duas Coreias têm visto as tensões aumentarem por causa dos programas de armas da Coreia do Norte e são sensíveis quanto à sua integridade política, especialmente Pyongyang, que demonstra abertamente irritação quando não é chamada pelo seu nome oficial.

(Reportagem de Jack Kim e Minwoo Park em Seul e Karolos Grohmann em Paris)