Canoagem slalom: Ana Sátila consegue quarto melhor tempo e avança às semifinais

A eliminação no K-1 na última terça-feira não abalou animação e confiança da canoísta Ana Sátila. Ela avançou às semifinais da canoagem slalom C-1 feminino em disputa nesta madrugada de quarta-feira. A brasileira fez duas boas descidas - sendo a segunda melhorando o tempo - e se classificou em 4º lugar dentre as 18 que passam de fase. A próxima fase será nesta quinta-feira, com a decisão no mesmo dia.

Na primeira descida, Ana conseguiu um tempo de 120.56s, tendo duas penalidades que somaram quatro segundos à sua nota. Já classificada, ela foi leve e confiante para a segunda descida e baixou o tempo para 109.90s. A atleta brasileira, então, ficou atrás apenas da britânica Mallory Franklin (105.06s), da alemã Andrea Herzog (106.34s) e da tcheca Tereza Fiserova (109.16s).

Experiente em Jogos Olímpicos, esta é a terceira participação de Ana Sátila, que tem 25 anos. Sua estreia foi em Londres-2012, quando a canoísta tinha apenas 16 anos. Na época, ficou em último lugar e também não conseguiu se classificar para a fase final quatro anos depois, na Rio-2016.