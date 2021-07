Brasil faz partida competitiva, mas é derrotado pela Noruega em estreia no handebol masculino

A Seleção Brasileira masculina de handebol perdeu para a Noruega, nesta noite, em sua estreia nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Apesar de terminar o primeiro tempo à frente no placar, o Brasil não conseguiu segurar a equipe europeia e foi derrotado por 27 a 24 . Na próxima rodada, o time brasileiro enfrenta a França, no domingo, às 21h (horário de Brasília).

VEJA MAIS

O Brasil esteve a frente do placar a todo momento no primeiro tempo e foi para o intervalo vencendo por 13 a 12. Em meio ao equilíbrio do jogo, os brasileiros chegaram a ter um certo controle e abriram quatro gols de vantagem. Já no segundo tempo a equipe oscilou e a Noruega cresceu, passando a frente do placar sem sair mais.

Fato que prejudicou a Seleção Brasileira na partida foram as exclusões. O time perdeu atletas por dois minutos em seis ocasiões. Destaques positivos para as atuações de Langaro, que marcou cinco gols, Chiuffa, que marcou quatro, e do goleiro Ferrugem, que fez boas defesas e marcou dois gols, quando o adversário jogava com sete na linha e sem goleiro.

Ao lado de Argentina, Espanha, Alemanha, França e Noruega, o Brasil está no Grupo A do torneio de handebol masculino. A vaga olímpica foi conquistada em março após a segunda colocação no Pré-Olímpico de Podgorica, em Montenegro.