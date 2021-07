Boxe: Brasileiro Wanderson de Oliveira vence sírio e vai às oitavas

O pugilista brasileiro Wanderson de Oliveira derrotou o sírio Wessam Salamana, da seleção olímpica de refugiados, neste domingo (25), na Kokugikan Arena, e avançou às oitavas de final.

Wanderson, quinto no último Mundial de 2019, não teve grandes dificuldades para vencer por decisão unânime (5-0), ganhando os três rounds da luta pela categoria peso leve (57-63kg) dos Jogos de Tóquio.

O lutador de 24 anos exibiu um boxe mais completo e desarmou todas as tentativas do adversário até que conseguiu mandá-lo à lona no terceiro round com um cruzado, conquistando assim uma vaga na próxima fase, no sábado, contra o bielorrusso Dzmitry Asanau.

Salamana, de 35 anos, deixou a Síria em 2015 com sua esposa e dois filhos devido à guerra e encontrou asilo na Alemanha.

Em Völklingen, perto de Saarbrücken, ele se preparou com o experiente técnico Heiko Staack para competir em sua segunda edição de Jogos Olímpicos, nove anos após participar de Londres-2012.

O outro boxeador da equipe de refugiados é o venezuelano Eldric Sella, que estreia nesta segunda-feira contra o dominicano Euri Cedeno na categoria peso médio (69-75 kg).