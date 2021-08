Bia Ferreira perde a final do boxe e fica com medalha de prata

Na linguagem da luta, pode-se dizer que no caminho para chegar na grande final Bia Ferreira passou o carro! A brasileira não deu chance para ninguém na cateforia peso leve do boxe feminino desde a primeira vez que pisou no ringue nas Olimpíadas de Tóquio. Mas a atual campeã mundial da categoria precisava confirmar todo seu favoritismo na decisão, contra irlandesa Kellie Harrington.



Com maior envergadura, a adversária da brasileira buscou controlar a distância no confronto. Tática que passou a dar certo no segundo round, levando para o terceiro e assim, garantindo a vitória segundo a visão dos cinco juízes da luta.

O caminho de Bia Ferreira foi construído com vitória no primeiro combate, enfrentando S.Y. Wu, de Taipei, levando a luta por unânimidade. Na segunda rodada, a baiana enfrentou Raykhona Kodirova, do Uzbequistão, conquistando mais um triunfo por unânimidade. Foi aí que veio a finlandesa Mira Potkonen, nas semifinais. Luta dura, com a brasileira se destacando novamente com vitória por 5x0.