Atletismo: brasileiros não se classificam no salto triplo

Mateus de Sá, Alexsandro Melo e Almir dos Santos, os representantes do Brasil no salto triplo nos Jogos de Tóquio não conseguiram avançar para a final da categoria, nesta terça-feira (noite de segunda no Brasil).

Para irem à disputa por medalhas, entre os 12 classificados, os brasileiros precisavam superar os 16,78m.

Na primeira bateria de classificação, Mateus de Sá conseguiu registrar 16,49m, ficando em 10º, à frente de Alexsandro Melo, 12º, com 15,65m.

Na segunda bateria, Almir dos Santos fez 16,27m, ficando em 13º.

Na classificação geral, o português Pedro Pichardo ficou na liderança com a marca de 17,71m, muito à frente do segundo colocado, o chinês Yaming Zhu, com 17,11m.