Anota aí: confira a agenda das Olimpíadas de Tóquio deste domingo (25)

Badminton

06h00 - Beiwen Zhang (EUA) x Marija Ulitina (UCR) (feminino) | Rodada 1

06h00 - Individual (masculino) | Fase de grupos

06h00 - Individual (feminino) | Fase de grupos

06h00 - Duplas (misto) | Fase de grupos

06h40 - Duplas (masculino) | Fase de grupos

07h20 - Duplas (feminino) | Fase de grupos

22h00 - Individual (feminino) | Fase de grupos

22h00 - Duplas (masculino) | Fase de grupos

22h00 - Duplas (misto) | Fase de grupos

22h00 - Individual (masculino) | Fase de grupos

22h00 - Duplas (feminino) | Fase de grupos

Basquete 3x3 masculino

00h00 - Polônia x Sérvia | Rodada 5

03h00 - China x Letônia | Rodada 6

03h25 - Sérvia x Bélgica | Rodada 6

06h40 - Rússia x Polônia | Rodada 7

07h05 - Japão x Holanda | Rodada 7

10h00 - Holanda x China | Rodada 8

10h25 - Letônia x Japão | Rodada 8

23h35 - Bélgica x China | Rodada 9

Basquete 3x3 feminino

02h00 - Mongólia x Rússia | Rodada 6

02h25 - China x Itália | Rodada 6

05h30 - Romênia x EUA | Rodada 7

05h55 - Japão x França | Rodada 7

09h00 - China x França | Rodada 8

09h25 - Rússia x EUA | Rodada 8

22h15 - Japão x China | Rodada 9

22h40 - Mongólia x Romênia | Rodada 9

Basquete masculino

01h40 - Alemanha x Itália | Rodada 1

05h20 - Austrália x Nigéria | Rodada 1

09h00 - França x EUA | Rodada 1

Basquete feminino

22h00 - Coreia do Sul x Espanha | Rodada 1

Boxe

00h03 - Peso-médio (feminino) | Primeira rodada

00h18 - Peso-leve (masculino) | Primeira rodada 1

01h54 - Peso meio-pesado (masculino) | Primeira rodada 1

05h00 - Peso-mosca (feminino) | Primeira rodada 2

06h18 - Peso leve (masculino) | Primeira rodada 2

07h06 - Wanderson Oliveira (BRA) x Wessam Salamana (REF) | Primeira rodada

08h12 - Peso meio-pesado (masculino) | Primeira rodada 2

23h00 - Peso mosca (masculino) | Primeira rodada 1

Canoagem Slalom

01h00 - C1 (masculino) | Classificatórias

01h47 - K1 (feminino) | Classificatórias (+BRA)

Ciclismo Estrada

01h00 - Corrida (feminino) | Final

Esgrima

01h35 - Florete individual (feminino) | Oitavas de final

02h35 - Espada individual (masculino) | Oitavas de final

03h25 - Florete individual (feminino) | Quartas de final

03h55 - Espada individual (masculino) | Quartas de final

06h00 - Florete individual (feminino) | Semifinal

07h00 - Espada individual (masculino) | Semifinal

07h50 - Florete individual (feminino) | Disputa do bronze

08h20 - Espada individual (masculino) | Disputa do bronze

08h45 - Florete individual (feminino) | Final

09h15 - Espada individual (masculino) | Final

21h00 - Sabre individual (feminino) | Primeira rodada

21h25 - Florete individual (masculino) | Primeira rodada (+BRA)

21h55 - Sabre individual (feminino) | Segunda rodada

23h35 - Florete individual (masculino) | Segunda rodada

Futebol masculino

04h30 - Egito x Argentina | Rodada 2

05h00 - França x África do Sul | Rodada 2

05h00 - Nova Zelândia x Honduras | Rodada 2

05h30 - Brasil x Costa do Marfim | Rodada 2

07h30 - Austrália x Espanha | Rodada 2

08h00 - Japão x México | Rodada 2

08h00 - Romênia x Coreia do Sul | Rodada 2

08h30 - Arábia Saudita x Alemanha | Rodada 2

Ginástica Artística

03h10 - Qualificatório feminino | Subdivisão 3

05h05 - Qualificatório feminino | Subdivisão 4

08h20 - Qualificatório feminino | Subdivisão 5 (+BRA)

Handebol feminino

02h15 - Montenegro x Angola | Rodada 1

04h15 - Noruega x Coreia do Sul | Rodada 1

07h30 - Espanha x Suécia | Rodada 1

09h30 - Hungria x França | Rodada 1

Handebol masculino

21h00 - Brasil x França | Rodada 2 (+Pará)

23h00 - Argentina x Alemanha | Rodada 2

Hipismo

05h00 - Adestramento individual (misto) | Grand Prix, Dia 2

05h00 - Adestramento por equipes (misto) | Grand Prix, Dia 2

Hóquei sobre grama feminino

00h15 - Nova Zelândia x Argentina | Rodada 1

22h00 - Holanda x Irlanda | Rodada 2

Hóquei sobre grama masculino

06h30 - Índia x Austrália | Rodada 2

07h00 - Japão x Argentina | Rodada 2

08h45 - Espanha x Nova Zelândia | Rodada 2

09h15 - África do Sul x Holanda | Rodada 2

21h30 - Alemanha x Bélgica | Rodada 2

23h45 - Grã-Bretanha x Canadá | Rodada 2

Judô

00h40 - Até 52kg (feminino) | Oitavas de final

00h40 - Até 66kg (masculino) | Oitavas de final

01h40 - Até 66kg (masculino) | Quartas de final

01h40 - Até 52kg (feminino) | Quartas de final

05h00 - Até 52kg (feminino) | Repescagem

05h20 - Até 52kg (feminino) | Semifinal

05h40 - Até 66kg (masculino) | Repescagem

06h00 - Até 66kg (masculino) | Semifinal

06h20 - Até 52kg (feminino) | Disputa do bronze

06h40 - Até 52kg (feminino) | Final

06h50 - Até 66kg (masculino) | Disputa do bronze

07h10 - Até 66kg (masculino) | Final

23h00 - Até 57kg (feminino) | Primeira rodada

23h00 - Até 73kg (masculino) | Primeira rodada

23h10 - Até 73kg (masculino) | Segunda rodada

23h14 - Eduardo Katsuhiro (BRA) x Guillaume Chaine (FRA) | Até 73kg, primeira rodada

Levantamento de Peso

03h50 - Até 61kg (masculino) | Final

07h50 - Até 67kg (masculino) | Final

Natação

07h02 - 100m costas (feminino) | Classificatórias

07h22 - 200m livre (masculino) | Classificatórias (+BRA)

07h59 - 100m peito (feminino) | Classificatórias

08h19 - 100m costas (masculino) | Classificatórias (+BRA)

08h39 - 400m livre (feminino) | Classificatórias

09h10 - 4 x 100m livre (masculino) | Classificatórias (+BRA)

22h30 - 100m borboleta (feminino) | Final

22h37 - 200m livre (masculino) | Semifinal

22h50 - 100m peito (feminino) | Semifinal

23h12 - 100m peito (masculino) | Final

23h20 - 400m livre (feminino) | Final

23h31 - 100m costas (masculino) | Semifinal

23h53 - 100m costas (feminino) | Semifinal

Polo Aquático

02h00 - EUA x Japão | Rodada 1

03h30 - Austrália x Montenegro | Rodada 1

06h20 - Sérvia x Espanha | Rodada 1

07h50 - Croácia x Cazaquistão | Rodada 1

Remo

21h00 - Skiff simples (feminino) | Quartas de final

21h40 - Skiff simples (masculino) | Quartas de final

22h20 - Skiff duplo (feminino) | Semifinal

22h40 - Skiff duplo (masculino) | Semifinal

23h00 - Quatro sem (feminino) | Repescagem

23h10 - Quatro sem (masculino) | Repescagem

Rúgbi de 7

21h00 - Fiji x Japão | Rodada 1

21h30 - Grã-Bretanha x Canadá | Rodada 1

22h00 - Nova Zelândia x Coreia do Sul | Rodada 1

22h30 - Austrália x Argentina | Rodada 1

23h00 - África do Sul x Irlanda | Rodada 1

23h30 - EUA x Quênia | Rodada 1

Saltos Ornamentais

03h00 - Trampolim 3m sincronizado (feminino) | Final

Skate

00h25 - Street (masculino) | Final

21h00 - Street (feminino) | Classificatórias (+BRA)

Softbol

02h30 - Canadá x Japão | Rodada 4

08h00 - Itália x México | Rodada 4

22h00 - Japão x EUA | Rodada 5

Surfe

01h40 - Individual (masculino) | Segunda rodada

03h00 - Individual (feminino) | Segunda rodada

19h00 - Individual (feminino) | Oitavas de final

23h48 - Individual (masculino) | Oitavas de final

Taekwondo

02h12 - Até 57kg (feminino) | Quartas de final

02h26 - Até 68kg (masculino) | Quartas de final

04h04 - Até 57kg (feminino) | Semifinal

04h18 - Até 68kg (masculino) | Semifinal

07h00 - Até 57kg (feminino) | Repescagem

07h15 - Até 68kg (masculino) | Repescagem

08h30 - Até 57kg (feminino) | Disputa do bronze

08h45 - Até 68kg (masculino) | Disputa do bronze

09h30 - Até 57kg (feminino) | Final

09h45 - Até 68kg (masculino) | Final

22h00 - Até 67kg (feminino) | Oitavas de final (+BRA)

22h15 - Até 80kg (masculino) | Oitavas de final (+BRA)

Tiro com Arco

01h45 - Equipes (feminino) | Quartas de final

03h17 - Equipes (feminino) | Semifinal

04h15 - Equipes (feminino) | Disputa do bronze

04h40 - Equipes (feminino) | Final

21h30 - Equipes (masculino) | Oitavas de final

Tiro Esportivo

01h00 - Carabina de ar 10m (masculino) | Classificatórias

03h30 - Carabina de ar 10m (masculino) | Final

21h00 - Skeet (feminino) | Classificatórias, Dia 2

22h00 - Skeet (masculino) | Classificatórias, Dia 2

Triatlo

18h30 - Individual (masculino) | Final (+BRA)

Tênis

23h00 - Duplas (masculino) | Oitavas de final

23h00 - Simples (feminino) | Segunda rodada

23h00 - Duplas (feminino) | Oitavas de final

23h00 - Simples (masculino) | Segunda rodada

Tênis de Mesa

02h00 - Simples (feminino) | Segunda rodada (+BRA)

02h00 - Simples (masculino) | Segunda rodada (+BRA)

08h00 - Duplas (misto) | Semifinal

22h00 - Simples (feminino) | Segunda rodada

22h00 - Simples (masculino) | Segunda rodada

Vela

00h05 - RS:X (masculino) | 1ª, 2ª e 3ª regatas

00h05 - Laser radial (feminino) | 1ª e 2ª regatas

02h35 - Laser (masculino) | 1ª e 2ª regatas (+BRA)

03h05 - RS:X (feminino) | 1ª, 2ª e 3ª regatas (+BRA)

Vôlei feminino

02h20 - Sérvia x República Dominicana | Rodada 1

04h25 - China x Turquia | Rodada 1

07h40 - Japão x Quênia | Rodada 1

09h45 - Brasil x Coreia do Sul | Rodada 1

Vôlei masculino

21h00 - Irã x Venezuela | Rodada 2

23h05 - EUA x Rússia | Rodada 2

Vôlei de praia feminino

00h00 - Artacho del Solar/Clancy (AUS) x Lidy/Leila (CUB) | Rodada 1

03h00 - Makroguzova/Kholomina (RUS) x Menegatti/Orsi Toth (ITA) | Rodada 1

09h00 - Keizer/Meppelink (HOL) x Liliana/Elsa (ESP) | Rodada 1

21h00 - Claes/Sponcil (EUA) x Graudina/Kravcenoka (LET) | Rodada 1

23h00 - Ana Patrícia/Rebecca (BRA) x Makokha/Khadambi (QUE) | Rodada 1

Vôlei de praia masculino

04h00 - Bryl/Fijalek (POL) x Abicha/Elgraoui (MAR) | Rodada 1

05h00 - Cherif/Ahmed (CAT) x Heidrich/Gerson (SUI) | Rodada 1

08h00 - Thole J/Wickler (ALE) x Nicolai/Lupo (ITA) | Rodada 1

10h00 - Gibb/Crabb (EUA) x Carambula/Rossi (ITA) | Rodada 1

22h00 - Krasilnikov/Stoyanovskiy (RUS) x Gaxiola/Rubio (MEX) | Rodada 1