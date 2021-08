Anota aí: confira a agenda das Olimpíadas de Tóquio desta terça-feira (3)

Atletismo

00:20 - 400m com barreiras - Masculino | Final

07:10 - 110m com barreiras - Masculino | Classificatórias (+BRA)

07:15 - Arremesso de peso - Masculino | Classificatórias (+BRA)

07:20 - Salto com vara - Masculino | Final

08:00 - 5000m rasos - Masculino | Classificatórias

08:35 - Lançamento de martelo - Feminino | Final

08:50 - 200m rasos - Masculino | Semifinal

09:25 - 800m rasos - Feminino | Final

09:50 - 200m rasos - Feminino | Final

21:00 - Decatlo - Masculino | 100m rasos (1ª prova) (+BRA)

21:05 - Lançamento de dardo - Masculino | Classificatórias

21:35 - Heptatlo - Feminino | 100m com barreiras (1ª prova)

21:55 - Decatlo - Masculino | Salto em distância (2ª prova) (+BRA)

22:35 - Heptatlo - Feminino | Salto em altura (2ª prova)

23:00 - 110m com barreiras - Masculino | Semifinal

23:30 - 400m com barreiras - Feminino | Final

23:40 - Decatlo - Masculino | Arremesso de peso (3ª prova) (+BRA)

Basquete

01:40 - Masculino | Quartas 2

05:20 - Masculino | Quartas 3

09:00 - Masculino | Quartas 4

22:00 - Feminino | Quartas 1

Beisebol

07:00 - Masculino | Primeira repescagem

Boxe

00:18 - Peso pesado - Masculino | Semifinal 1

00:35 - Peso leve - Feminino | Quartas 1

01:05 - Peso pena - Feminino | Final

05:00 - Beatriz Ferreira (BRA) x Raykhona Kodirova (UZB) - Peso leve - Feminino | Quartas de final (+BRA)

05:00 - Peso leve - Feminino | Quartas 2

05:30 - Peso mosca - Masculino | Quartas 2

06:03 - Peso pena - Masculino | Semifinal 2

06:18 - Peso leve - Masculino | Quartas 2

06:50 - Abner Teixeira (BRA) x Julio La Cruz (CUB) - Peso pesado | Masculino | Semifinal (+BRA)

06:50 - Peso pesado - Masculino | Semifinal 2

07:05 - Peso meio-médio - Masculino | Final

Canoagem Velocidade

00:13 - K1 1000m - Masculino | Final B

00:21 - K1 1000m - Masculino | Final

00:40 - K2 500m - Feminino | Final B

00:47 - K2 500m - Feminino | Final

21:30 - K1 200m - Masculino | Classificatórias

21:58 - C1 200m - Feminino | Classificatórias

22:19 - K1 500m - Feminino | Classificatórias

22:54 - K2 1000m - Masculino | Classificatórias

23:32 - K1 200m - Masculino | Quartas de final

23:53 - C1 200m - Feminino | Quartas de final

Ciclismo Pista

03:30 - Perseguição por equipes - Feminino | Primeira rodada

03:58 - Velocidade por equipes - Masculino | Classificatórias

04:22 - Perseguição por equipes - Masculino | Primeira rodada

04:50 - Velocidade por equipes - Masculino | Primeira rodada

05:05 - Perseguição por equipes - Feminino | Final

05:35 - Velocidade por equipes - Masculino | Final

Escalada

05:00 - Combinado - Masculino | Classificatórias (Velocidade)

06:00 - Combinado - Masculino | Classificatórias (Boulder)

09:10 - Combinado - Masculino | Classificatórias (Dificuldade)

Futebol

05:00 - México x Brasil - Masculino | Semifinal

08:00 - Japão x Espanha - Masculino | Semifinal

Ginástica Artística

05:00 - Barras paralelas - Masculino | Final

05:48 - Trave de equilíbrio - Feminino | Final (+BRA)

06:37 - Barra fixa - Masculino | Final

Golfe

19:30 - Individual - Feminino | Primeira rodada

Handebol

01:15 - Masculino | Quartas 2

05:00 - Masculino | Quartas 3

08:45 - Masculino | Quartas 4

21:30 - Feminino | Quartas 1

Hipismo

07:00 - Saltos individual - Misto | Classificatórias (+BRA)

Hóquei sobre Grama

07:00 - Masculino | Semifinal 2

22:30 - Feminino | Semifinal 1

Levantamento de Peso

01:50 - Até 109kg - Masculino | Grupo B

07:50 - Até 109kg - Masculino | Final

Luta Olímpica

00:50 - Greco-Romana até 87kg - Masculino | Quartas de final

00:50 - Livre até 62kg - Feminino | Quartas de final

00:50 - Greco-Romana até 67kg - Masculino | Quartas de final

06:15 - Greco-Romana até 67kg - Masculino | Semifinal

06:35 - Greco-Romana até 87kg - Masculino | Semifinal

06:55 - Livre até 62kg - Masculino | Semifinal

07:30 - Greco-Romana até 77kg - Masculino | Disputa do bronze

07:50 - Greco-Romana até 77kg - Masculino | Final

08:05 - Greco-Romana até 97kg - Masculino | Disputa do bronze

08:30 - Greco-Romana até 97kg - Masculino | Final

08:55 - Livre até 68kg - Feminino | Disputa do bronze

09:20 - Livre até 68kg - Feminino | Final

23:00 - Greco-Romana até 67kg - Masculino | Repescagem

23:00 - Livre até 62kg - Feminino | Repescagem

23:00 - Greco-Romana até 87kg - Masculino | Repescagem

23:30 - Livre até 57kg - Feminino | Oitavas de final

23:30 - Livre até 57kg - Masculino | Oitavas de final

23:30 - Livre até 86kg - Masculino | Oitavas de final

Maratona Aquática

18:30 - 10km - Feminino | Final (+BRA)

Nado Artístico

07:30 - Dueto - Feminino | Classificatórias (Rotina técnica)

Polo Aquático

02:00 - Feminino | Quartas 1

03:30 - Feminino | Quartas 2

06:20 - Feminino | Quartas 3

07:50 - Feminino | Quartas 4

Saltos Ornamentais

03:00 - Trampolim 3m - Masculino | Final

Skate

21:00 - Park - Feminino | Classificatórias (+BRA)

Tênis de Mesa

02:30 - Equipes - Feminino | Quartas de final

02:30 - Equipes - Masculino | Quartas de final

07:30 - Equipes - Feminino | Semifinal

22:00 - Equipes - Feminino | Semifinal

Vela

02:33 - Finn - Masculino | Final

03:33 - Nacra 17 - Misto | Final

Vôlei de Quadra

01:00 - Masculino | Quartas 2

05:00 - Masculino | Quartas 3

09:30 - Masculino | Quartas 4

21:00 - Feminino | Quartas 1

Vôlei de Praia

09:00 - Duplas - Feminino | Quartas de final 3

10:00 - Duplas - Feminino | Quartas de final 4

21:00 - Duplas - Masculino | Quartas de final 1

22:00 - Duplas - Masculino | Quartas de final 2