Anota aí: confira a agenda das Olimpíadas de Tóquio desta sexta-feira (6)

Atletismo

04:30 - Marcha atlética 20km - Feminino | Final

08:25 - 4 x 400m rasos - Masculino | Classificatórias

08:50 - Lançamento de dardo - Feminino | Final

09:00 - 5000m rasos - Masculino | Final

09:35 - 400m rasos - Feminino | Final

09:50 - 1500m rasos - Feminino | Final

10:30 - 4 x 100m rasos - Feminino | Final

10:50 - 4 x 100m rasos - Masculino | Final

19:00 - Maratona - Feminino | Final

Basquete

01:40 - Basquete de quadra - Feminino | Semifinal 1

08:00 - Basquete de quadra - Feminino | Semifinal 2

23:30 - Basquete de quadra - Masculino | Final

Boxe

02:00 - Lauren Price (GRA) x Nouchka Fontijn (HOL) - Peso médio - Feminino | Semifinal

02:15 - Zenfira Magomedalieva (ROC) x Li Qian (CHI) - Peso médio - Feminino | Semifinal

02:32 - Keyshawn Davis (EUA) x Hovhannes Bachkov (ARM) - Peso leve - Masculino | Semifinal

02:47 - Andy Cruz (CUB) x Harry Garside (AUS) - Peso leve - Masculino | Semifinal

03:05 - Julio La Cruz (CUB) x Muslim Gadzhimagomedov (ROC) - Peso pesado - Masculino | Final

Canoagem Velocidade

21:30 - C2 500m - Feminino | Semifinal

21:44 - C1 1000m - Masculino | Semifinal

22:07 - K4 500m - Feminino | Semifinal

22:14 - K4 500m - Masculino | Semifinal

23:15 - C2 500m - Feminino | Final B

23:22 - C2 500m - Feminino | Final

23:31 - C1 1000m - Masculino | Final B

23:39 - C1 1000m - Masculino | Final

Ciclismo Pista

03:30 - Velocidade individual - Feminino | Classificatórias

04:10 - Velocidade individual - Masculino | Semifinal

04:16 - Velocidade individual - Feminino | Primeira rodada

04:58 - Velocidade individual - Feminino | Primeira rodada (Repescagem)

05:15 - Madison - Feminino | Final

06:00 - Velocidade individual - Masculino | Final

06:06 - Velocidade individual - Feminino | Segunda rodada

06:53 - Velocidade individual - Feminino | Segunda rodada (Repescagem)

Escalada

05:30 - Combinado - Feminino | Final (Velocidade)

06:30 - Combinado - Feminino | Final (Boulder)

09:10 - Combinado - Feminino | Final (Dificuldade)

Futebol Masculino

08:00 - México x Japão | Disputa do bronze

Ginástica Rítmica

02:50 - Individual geral - Feminino | Classificatória 2

22:00 - Grupo geral - Feminino | Classificatórias (+BRA)

Golfe

19:30 - Individual - Feminino | Final/Quarta rodada

Handebol

05:00 - Feminino | Semifinal 1

09:00 - Feminino | Semifinal 2

Hipismo

07:00 - Saltos por equipes - Misto | Classificatórias (+BRA)

Karatê

00:28 - Kumitê até 61kg - Feminino | Fase de grupos

05:00 - Kumitê até 75kg - Masculino | Fase de grupos

07:30 - Kata individual - Masculino | Disputa do bronze

07:50 - Kata individual - Masculino | Final

08:05 - Kumitê até 61kg - Feminino | Semifinal

08:22 - Kumitê até 75kg - Masculino | Semifinal

08:40 - Kumitê até 61kg - Feminino | Final

08:50 - Kumitê até 75kg - Masculino | Final

Luta Olímpica

00:50 - Livre até 50kg - Feminino | Quartas de final

00:50 - Livre até 65kg - Masculino | Quartas de final

00:50 - Livre até 97kg - Masculino | Quartas de final

06:15 - Livre até 65kg - Masculino | Semifinal

06:35 - Livre até 97kg - Masculino | Semifinal

06:55 - Livre até 50kg - Feminino | Semifinal

07:30 - Livre até 74kg - Masculino | Disputa do bronze

07:50 - Livre até 74kg - Masculino | Final

08:05 - Livre até 125kg - Masculino | Disputa do bronze

08:30 - Livre até 125kg - Masculino | Final

08:55 - Livre até 53kg - Feminino | Disputa do bronze

09:20 - Livre até 53kg - Feminino | Final

Nado Artístico

07:30 - Equipes - Feminino | Final (Rotina técnica)

Pentatlo Moderno

02:30 - Individual - Feminino | Natação (+BRA)

03:45 - Individual - Feminino | Esgrima (Rodada bônus) (+BRA)

05:15 - Individual - Feminino | Hipismo (+BRA)

07:30 - Individual - Feminino | Final/Tiro e Corrida (+BRA)

Polo Aquático

02:00 - Montenegro x Croácia - Masculino | Disputa de 5º a 8º

03:30 - Grécia x Hungria - Masculino | Semifinal

06:20 - Itália x stados Unidos - Masculino | Disputa de 5º a 8º

07:50 - Sérvia x Espanha - Masculino | Semifinal

21:30 - Feminino | Disputa do 7º lugar

23:00 - Feminino | Disputa do 5º lugar

Saltos Ornamentais

03:00 - Plataforma 10m - Masculino | Classificatórias (+BRA)

22:00 - Plataforma 10m - Masculino | Semifinal

Tênis de Mesa

07:30 - Equipes - Masculino | Final

Vôlei de Quadra

01:00 - Feminino | Semifinal 1

09:00 - Feminino | Semifinal 2

Vôlei de Praia

22:00 - Duplas - Masculino | Disputa do bronze

23:30 - Duplas - Masculino | Final