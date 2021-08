Anota aí: confira a agenda das Olimpíadas de Tóquio desta quinta-feira (5)

Atletismo

00:30 - Heptatlo - Feminino | Lançamento de dardo (6ª prova)

00:45 - Decatlo - Masculino | Salto com vara (8ª prova)

04:30 - Marcha atlética 20km - Masculino | Final (Participação do paraense Lucas Mazzo)

07:15 - Decatlo - Masculino | Lançamento de dardo (9ª prova)

07:20 - Salto com vara - Feminino | Final

07:25 - 4 x 400m rasos - Feminino | Classificatórias

08:00 - 1500m rasos - Masculino | Semifinal

09:00 - 400m rasos - Masculino | Final

09:20 - Heptatlo - Feminino | 800m rasos (Final)

09:40 - Decatlo - Masculino | 1500m rasos (Final)

17:30 - Marcha atlética 50km - Masculino | Final

Basquete

01:15 - Estados Unidos x Austrália - Masculino | Semifinal

08:00 - França x Eslovênia | Masculino | Semifinal

Beisebol

07:00 - Masculino | Semifinal 2

Boxe

02:00 - Kellie Harrington (IRL) x Sudaporn Seesondee (TAI) - Peso leve - Feminino | Semifinal

02:15 - Beatriz Ferreira (BRA) x Mira Potkonen (FIN) - Peso leve - Feminino | Semifinal

02:30 - Ryomei Tanaka (JAP) x Carlo Paalam (FIL) - Peso mosca - Masculino | Semifinal

02:48 - Galal Yafai (GRA) x Saken Bibossinov (CAZ) - Peso mosca - Masculino | Semifinal

03:03 - Oleksandr Khyzhniak (UCR) x Eumir Marcial (FIL) - Peso médio - Masculino | Semifinal

03:18 - Hebert Conceição (BRA) x Gleb Bakshi (ROC) - Peso médio - Masculino | Semifinal

03:35 - Duke Ragan (EUA) x Albert Batyrgaziev (ROC) - Peso pena - Masculino | Final

Canoagem Velocidade

00:01 - K1 500m - Feminino | Final B

00:08 - K1 500m - Feminino | Final

00:26 - K2 1000m - Masculino | Final B

00:34 - K2 1000m - Masculino | Final

21:30 - C2 500m - Feminino | Classificatórias

21:44 - C1 1000m - Masculino | Classificatórias (+BRA)

22:15 - K4 500m - Feminino | Classificatórias

22:30 - K4 500m - Masculino | Classificatórias

23:07 - C2 500m - Feminino | Quartas de final

23:21 - C1 1000m - Masculino | Quartas de final

Ciclismo Pista

03:30 - Omnium - Masculino | Scratch

03:48 - Velocidade individual - Masculino | Oitavas de final

04:06 - Keirin - Feminino | Quartas de final

04:21 - Velocidade individual - Masculino | Oitavas de final (Repescagem)

04:27 - Omnium - Masculino | Corrida por tempo

04:45 - Velocidade individual - Masculino | Quartas de final

04:57 - Keirin - Feminino | Semifinal

05:07 - Omnium - Masculino | Corrida de eliminação

05:37 - Keirin - Feminino | Disputa de 7º a 12º

05:45 - Keirin - Feminino | Final

05:55 - Omnium - Masculino | Final/Corrida por pontos

06:27 - Velocidade individual - Masculino | Disputa de 5º a 8º

Escalada

05:30 - Combinado - Masculino | Final (Velocidade)

06:30 - Combinado - Masculino | Final (Boulder)

09:10 - Combinado - Masculino | Final (Dificuldade)

Futebol Feminino

05:00 - Austrália x Estados Unidos - Feminino | Disputa do bronze

23:00 - Suécia x Canadá - Feminino | Final

Ginástica Rítmica

22:20 - Individual geral - Feminino | Classificatória 1

Golfe

19:30 - Individual - Feminino | Terceira rodada

Handebol

05:00 - França x Egito - Masculino | Semifinal

09:00 - Espanha x Dinamarca - Masculino | Semifinal

Hóquei sobre Grama

07:00 - Austrália x Bélgica - Masculino | Final

22:30 - Grã-Bretanha x Índia - Feminino | Disputa do bronze

Karatê

00:05 - Kumitê até 67kg - Masculino | Fase de grupos

05:00 - Kumitê até 55kg - Feminino | Fase de grupos

07:30 - Kata individual - Feminino | Disputa do bronze

07:50 - Kata individual - Feminino | Final

08:05 - Kumitê até 67kg - Masculino | Semifinal

08:22 - Kumitê até 55kg - Feminino | Semifinal

08:40 - Kumitê até 67kg - Masculino | Final

08:50 - Kumitê até 55kg - Feminino | Final

22:00 - Kata individual - Masculino | Fase de grupos

23:33 - Kata individual - Masculino | Segunda fase

Luta Olímpica

00:50 - Livre até 125kg - Masculino | Quartas de final

00:50 - Livre até 74kg - Masculino | Quartas de final

00:50 - Livre até 53kg - Feminino | Quartas de final

06:15- Livre até 74kg - Masculino | Semifinal

06:35 - Livre até 125kg - Masculino | Semifinal

06:55 - Livre até 53kg - Feminino | Semifinal

07:30 - Livre até 57kg - Masculino | Disputa do bronze

07:50 - Livre até 57kg - Masculino | Final

08:05 - Livre até 86kg - Masculino | Disputa do bronze

08:30 - Livre até 86kg - Masculino | Final

08:55 - Livre até 57kg - Feminino | Disputa do bronze

09:20 - Livre até 57kg - Feminino | Final

23:00 - Livre até 74kg - Masculino | Repescagem

23:00 - Livre até 53kg - Feminino | Repescagem

23:00 - Livre até 125kg - Masculino | Repescagem

23:30 - Livre até 65kg - Masculino | Oitavas de final

23:30 - Livre até 97kg - Masculino | Oitavas de final

23:30 - Livre até 50kg - Feminino | Oitavas de final

Pentatlo Moderno

01:00 - Individual - Feminino | Esgrima (Ranqueamento) (+BRA)

04:30 - Individual - Masculino | Esgrima (Ranqueamento)

Polo Aquático

02:00 - China x Holanda - Feminino | Disputa de 5º a 8º

03:30 - Atletas da Rússia x Estados Unidos - Feminino | Semifinal

06:20 - Austrália x Canadá - Feminino | Disputa de 5º a 8º

07:50 - Espanha x Hungria - Feminino | Semifinal

Saltos Ornamentais

03:00 - Plataforma 10m - Feminino | Final

Skate

00:30 - Park - Masculino | Final

Tênis de Mesa

07:30 - China x Japão - Equipes - Feminino | Final

23:00 - Equipes - Masculino | Disputa do bronze

Vôlei de Quadra

01:00 - Brasil x tletas da Rússia - Masculino | Semifinal (+BRA)

09:00 - França x Argentina - Masculino | Semifinal

Vôlei de Praia

10:00 - Duplas - Masculino | Semifinal 2

22:00 - Duplas - Feminino | Disputa do bronze

23:30 - Duplas - Feminino | Final