Anota aí: confira a agenda das Olimpíadas de Tóquio desta quinta-feira (29)

Atletismo

21:00 - 3000m com obstáculos - Masculino | Classificatórias

21:15 - Salto em altura - Masculino | Classificatórias

21:45 - Lançamento de disco - Masculino | Classificatórias

21:55 - 800m rasos - Feminino | Classificatórias

22:55 - 400m com barreiras - Masculino | Classificatórias

23:40 - 100m rasos - Feminino | Classificatórias

Badminton

05:00 - Individual - Feminino | Fase de grupos

05:00 - Duplas - Misto | Quartas de final

21:00 - Duplas - Feminino | Quartas de final

21:00 - Duplas - Masculino | Quartas de final

21:00 - Individual - Masculino | Oitavas de final

Basquete

01:40 - Eslovênia x Japão - Masculino | Rodada 2

05:20 - Espanha x Sérvia - Feminino | Rodada 2

09:00 - Espanha x Argentina - Masculino | Rodada 2

22:00 - Bélgica x Porto Rico - Feminino | Rodada 2

Beisebol

07:00 - Israel x Coreia do Sul - Masculino | Rodada 1

Boxe

00:03 - Peso superpesado - Masculino | Oitavas 1

01:06 - Peso mosca - Feminino | Oitavas 1

05:00 - Hebert Conceição x Erbieke Tuoheta - Peso médio - Masculino - Oitavas de final

05:00 - Peso médio - Masculino | Oitavas 2

06:03 - Peso superpesado - Masculino | Oitavas 2

07:06 - Peso mosca - Feminino | Oitavas 2

07:24 - Graziele de Jesus x Tsukimi Namiki - Peso mosca Feminino | Oitavas de final

23:00 - Peso leve - Feminino | Oitavas 1

Canoagem Slalom

02:00 - C1 - Feminino | Semifinal

03:45 - C1 - Feminino | Final

Ciclismo BMX

22:00 - Corrida - Masculino | Semifinal

22:15 - Corrida - Feminino | Semifinal

23:40 - Corrida - Masculino | Final

23:50 - Corrida - Feminino | Final

Esgrima

00:35 - Florete por equipes - Feminino | Disputa do 5º ao 8º

01:55 - Florete por equipes - Feminino | Semifinal

03:10 - Florete por equipes - Feminino | Disputa do 5º lugar

03:10 - Florete por equipes - Feminino | Disputa do 7º lugar

06:30 - Florete por equipes - Feminino | Disputa do bronze

07:55 - Florete por equipes - Feminino | Final

22:00 - Espada por equipes - Masculino | Oitavas de final

23:25 - Espada por equipes - Masculino | Quartas de final

Ginástica Artística

07:50 - Individual geral - Feminino | Final

Golfe

19:30 - Individual - Masculino | Segunda rodada

Handebol

02:15 - Japão x Coreia do Sul - Feminino | Rodada 3

04:15 - Montenegro x Noruega - Feminino | Rodada 3

07:30 - Hungria x Atletas da Rússia - Feminino | Rodada 3

09:30 - Suécia x França - Feminino | Rodada 3

21:00 - Argentina x Brasil - Masculino | Rodada 4

23:00 - Bahrein x Japão - Masculino | Rodada 4

Hipismo

20:30 - CCE individual - Misto | Adestramento - Sessão 1

20:30 - CCE por equipes - Misto | Adestramento - Sessão 1

Hóquei sobre Grama

00:15 - Holanda x Grã-Bretanha - Masculino | Rodada 4

06:30 - Espanha x China - Feminino | Rodada 4

07:00 - Grã-Bretanha x Holanda - Feminino | Rodada 4

08:45 - Japão x Argentina - Feminino | Rodada 4

09:15 - Nova Zelândia x Austrália - Feminino | Rodada 4

21:30 - África do Sul x Alemanha - Feminino | Rodada 4

22:00 - Austrália x Espanha - Masculino | Rodada 5

23:45 - Irlanda x Índia - Feminino | Rodada 4

Judô

00:40 - Até 100kg - Masculino | Oitavas de final

00:40 - Até 78kg - Feminino | Oitavas de final

01:40 - Até 100kg - Masculino | Quartas de final

01:40 - Até 78kg - Feminino | Quartas de final

05:00 - Até 78kg - Feminino | Repescagem

05:20 - Até 78kg - Feminino | Semifinal

05:40 - Até 100kg - Masculino | Repescagem

06:00 - Até 100kg - Masculino | Semifinal

06:20 - Até 78kg - Feminino | Disputa do bronze

06:40 - Até 78kg - Feminino | Final

06:50 - Até 100kg - Masculino | Disputa do bronze

07:10 - Até 100kg - Masculino | Final

23:00 - Acima de 100kg - Masculino | Primeira rodada

23:00 - Acima de 78kg - Feminino | Primeira rodada

Natação

00:08 - 200m medley - Masculino | Semifinal

00:31 - 4 x 200m livre - Feminino | Final

07:02 - 800m livre - Feminino | Classificatórias

07:50 - 100m borboleta - Masculino | Classificatórias

08:08 - 200m costas - Feminino | Classificatórias

08:28 - 4 x 100m medley - Misto | Classificatórias

22:30 - 100m borboleta - Masculino | Semifinal

22:41 - 200m peito - Feminino | Final

22:50 - 200m costas - Masculino | Final

22:59 - 100m livre - Feminino | Final

23:16 - 200m medley - Masculino | Final

23:35 - 200m costas - Feminino | Semifinal

Polo Aquático

02:00 - Estados Unidos x Itália - Masculino | Rodada 3

03:30 - Croácia x Montenegro - Masculino | Rodada 3

06:20 - Grécia x Japão - Masculino | Rodada 3

07:50 - Sérvia x Austrália - Masculino | Rodada 3

Remo

00:00 - Skiff simples - Feminino | Semifinal C/D

19:45 - Skiff simples - Masculino | Final F

19:55 - Skiff simples - Feminino | Final F

20:05 - Skiff simples - Masculino | Final E

20:15 - Skiff simples - Feminino | Final E

20:25 - Skiff simples - Feminino | Final D

20:35 - Skiff simples - Masculino | Final D

20:45 - Skiff simples - Feminino | Final C

20:55 - Skiff simples - Masculino | Final C

21:05 - Skiff simples - Feminino | Final B

21:15 - Skiff simples - Masculino | Final B

21:33 - Skiff simples - Feminino | Final

21:45 - Skiff simples - Masculino | Final

22:05 - Oito com - Feminino | Final

22:25 - Oito com - Masculino | Final

Rúgbi de 7

04:30 - Canadá x Fiji - Feminino | Rodada 2

05:00 - França x Brasil - Feminino | Rodada 2

05:30 - Austrália x China - Feminino | Rodada 2

06:00 - Estados Unidos x Japão - Feminino | Rodada 2

06:30 - Nova Zelândia x Grã-Bretanha - Feminino | Rodada 2

07:00 - Atletas da Rússia x Quênia - Feminino | Rodada 2

21:00 - Fiji x Brasil - Feminino | Rodada 3

21:30 - Canadá x França - Feminino | Rodada 3

22:00 - China x Japão - Feminino | Rodada 3

22:30 - Austrália x Estados Unidos - Feminino | Rodada 3

23:00 - Grã-Bretanha x Quênia - Feminino | Rodada 3

23:30 - Nova Zelândia x Atletas da Rússia - Feminino | Rodada 3

Tiro com Arco

04:00 - Individual - Masculino | Primeira rodada 5

04:26 - Individual - Feminino | Primeira rodada 5

04:52 - Individual - Masculino | Segunda rodada 5

05:05 - Individual - Feminino | Segunda rodada 5

05:57 - Ane Marcelle dos Santos x Ana Vazquez - Individual Feminino | Primeira rodada

21:30 - Individual - Feminino | Oitavas de final

Tiro Esportivo

02:30 - Fossa - Feminino | Final

03:30 - Fossa - Masculino | Final

21:00 - Pistola de tiro rápido 25m - Feminino | Classificatórias (Tiro rápido)

Tênis de Mesa

03:00 - Simples - Masculino | Semifinal

08:00 - Simples - Feminino | Disputa do bronze

09:00 - Simples - Feminino | Final

Vela

00:05 - 470 - Feminino | 3ª e 4ª regatas

00:05 - Nacra 17 - Misto | 4ª, 5ª e 6ª regatas

00:05 - Laser - Masculino | 7ª e 8ª regatas

00:15 - Laser radial - Feminino | 7ª e 8ª regatas

01:05 - RS:X - Feminino | 10ª, 11ª e 12ª regatas

02:35 - Finn - Masculino | 5ª e 6ª regatas

03:05 - 470 - Masculino | 3ª e 4ª regatas

03:20 - RS:X - Masculino | 10ª, 11ª e 12ª regatas

Vôlei de Quadra

02:20 - Sérvia x Quênia - Feminino | Rodada 3

04:25 - China x Atletas da Rússia - Feminino | Rodada 3

07:40 - Japão x Brasil - Feminino | Rodada 3

09:45 - Estados Unidos x Turquia - Feminino | Rodada 3

21:00 - Canadá x Venezuela - Masculino | Rodada 4

23:05 - Brasil x Estados Unidos - Masculino | Rodada 4

Vôlei de Praia

03:00 - Sude e Borger x Stam e Schoon - Duplas Feminino | Rodada 3

04:00 - Perusic e Schweiner x Gaxiola e Rubio - Duplas Masculino | Rodada 2

05:00 - Krasilnikov e Stoyanovskiy x Plavins e Tocs - Duplas Masculino | Rodada 2

08:00 - Wang e X. Y. Xia x Gallay e Pereyra - Duplas Feminino | Rodada 3

09:00 - Agatha e Duda x Bansley e Brandie - Duplas Feminino | Rodada 3

10:00 - Alison e Álvaro Filho x Brouwer e Meeuwsen - Duplas Masculino | Rodada 3

21:00 - April e Alix - Keizer e Meppelink - Duplas Feminino | Rodada 3

22:00 - Carambula e Rossi x Heidrich e Gerson - Duplas Masculino | Rodada 3

23:00 - Grimalt M e Grimalt E x Abicha e Elgraoui - Duplas Masculino | Rodada 3