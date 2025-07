O que dizem os jogadores envolvidos em cobranças ao Atlético-MG e seus dirigentes?

O Atlético-MG enfrenta uma enorme turbulência nos bastidores do clube. O pagamento dos direitos de imagem do elenco está atrasado, assim como as luvas de alguns jogadores.

Na última terça-feira, 22, o atacante Rony chegou a pedir rescisão de contrato com o Atlético-MG na Justiça, mas desistiu da ação após uma conversa com a diretoria. Outros jogadores, como Gustavo Scarpa, Guilherme Arana e Igor Gomes, fizeram notificações ao clube por atrasos no recebimento dos pagamentos.

"O que eu posso dizer é que está sendo retirada a ação (feita pelo Rony). Não há nenhum tipo de demanda trabalhista em desfavor do Atlético a partir de amanhã (quarta-feira) de manhã. Foi feito um acordo com o atleta e o staff do atleta. Não tem nenhum problema, litígio", disse Paulo Bracks, coordenador de futebol do clube, à "Rádio Itatiaia".

Jogadores do elenco se posicionaram sobre a situação e esclareceram que cobram o clube pelos atrasos, mas sem pedirem rescisões contratuais com a equipe mineira.

"No caso da notificação enviada ao Atlético, o objetivo foi garantir que o clube tivesse ciência de uma demanda e abrir espaço para o diálogo direto. Importante reforçar: não se trata de uma ação judicial", disse Guilherme Arana em post no Instagram.

"Temos quase seis anos de história com o clube, construídos com carinho, respeito e uma identificação enorme. Por isso, jamais tomaríamos qualquer atitude extrema sem antes tentar, de todas as formas possíveis, resolver a situação com equilíbrio, diálogo e respeito mútuo", seguiu o lateral-esquerdo.

O meia Gustavo Scarpa fez um desabafo nas redes sociais depois de notificar o Atlético-MG extrajudicialmente, mas logo depois apagou a postagem.

"Incrível como tem os aparecidos nesse meio kkkkkk", iniciou o atleta. "Aqui a gente é de verdade, ídolooooooooo. Sem fazer média, sem puxar saco de ninguém e sem pagar simpatia", completou. "2 minutinhos, só para os prints", ironizou.

Outros jogadores do elenco emitiram posicionamentos oficiais garantindo que não fizeram notificações extrajudiciais ao clube mineiro.

"Em respeito aos torcedores e à Massa atleticana, informo que são inverídicas as matérias e posts nas redes sociais que circularam nesta tarde, afirmando que notifiquei extrajudicialmente o Atlético-MG, por conta de débitos pendentes. O assunto em questão, de conhecimento público, tem sido tratado diretamente com a diretoria e o staff do clube", disse Gabriel Menino.

"Por conta de publicações inverídicas envolvendo o meu nome e em respeito aos torcedores do Atlético-MG, comunico que não notifiquei o clube extrajudicialmente. Infelizmente, irresponsavelmente, alguns posts e notícias em sites circularam levantando esse assunto", afirmou Júnior Santos.

De acordo com o site Ge.com, dirigentes do Atlético-MG irão se reunir com os jogadores nesta quarta-feira para falarem sobre os atrasos. A diretoria promete quitar as pendências com os atletas.

O sócio majoritário da SAF do Atlético-MG, Rubens Menin, fez um post nas redes sociais na noite da última terça-feira para tentar acalmar os torcedores.

"Hoje o dia trouxe informações desencontradas, reações acaloradas e muita especulação. Mas, como sempre, a verdade e o bom senso devem prevalecer", escreveu Rubens Menin.

"O Atlético tem responsabilidades, e as honra. Tem compromissos, e os cumpre. E tem um projeto de longo prazo sendo construído com trabalho duro, transparência e espírito coletivo", assegurou.