Norris toma a ponta na última volta e lidera 1º treino livre do GP de São Paulo; Bortoleto é 5º

Lando Norris confirmou a força da McLaren no primeiro treino livre para o GP de São Paulo ao fechar a sessão na liderança com 1min09s975, anotado na última volta com pneus médios. Oscar Piastri completou a dobradinha da equipe ao ficar 0s023 atrás, enquanto Nico Hülkenberg surpreendeu ao colocar a Sauber em terceiro.

O top-10 ainda teve Fernando Alonso, Gabriel Bortoleto, George Russell, Carlos Sainz, Isack Hadjar, Kimi Antonelli e Liam Lawson. Bortoleto, que havia feito um início discreto, encontrou volta limpa nos minutos finais e garantiu o quinto tempo em sua estreia em Interlagos.

O principal rival da McLaren na disputa do Mundial, Max Verstappen, teve uma sessão instável. O holandês completou cerca de 25 voltas antes de recolher para a garagem por boa parte do treino, retornando apenas no fim, quando terminou em 17º. Franco Colapinto, recém-renovado pela Alpine para 2026, também ficou distante da frente e fechou em 16º.

A atividade começou com incidentes. Logo nas primeiras voltas, Yuki Tsunoda escapou, acertou o muro e danificou a parte traseira e dianteira do carro. O japonês só retornou nos 22 minutos finais, com pneus macios, mas terminou em último.

Russell chegou a liderar os minutos iniciais, enquanto Verstappen enfrentava dificuldades com o novo trecho de asfalto - Interlagos teve cerca de 40% do traçado recapeado, e vários pilotos testaram compostos duros para entender a aderência. O tetracampeão quase rodou ao passar reto no Lago e não conseguiu acompanhar o ritmo das McLarens.

Nos instantes finais, a disputa pela liderança ganhou intensidade. Alexander Albon ameaçou o melhor tempo de Russell, que recuperou o posto antes de ser superado por Sainz. Piastri, então, assumiu a primeira posição antes de Norris fechar a sessão com o melhor giro, pouco depois de Lewis Hamilton errar com sua Ferrari e terminar apenas em 19º. Leclerc foi o 18º.

Agora, os pilotos se preparam para a definição do grid da sprint, marcada para as 15h (de Brasília) desta sexta-feira. A corrida curta acontece no sábado, às 11h, enquanto a classificação para o GP de domingo será realizada às 15h. O Grande Prêmio está marcado para as 14h.

Confira o resultado do 1º treino livre do GP de São Paulo:

1º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min09s975 2º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min09s998 3º - Nico Hülkenberg (ALE/Sauber), 1min10s594 4º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min10s606 5º - Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber), 1min10s616 6º - George Russell (ING/Mercedes), 1min10s645 7º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min10s681 8º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Williams), 1min10s686 9º - Isack Hadjar (FRA/RB), 1min10s707 10º - Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min10s744 11º - Liam Lawson (NZL/RB), 1min10s794 12º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min10s807 13º - Esteban Ocon (FRA/Haas), 1min10s906 14º - Oliver Bearman (ING/Haas), 1min10s961 15º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min11s070 16º - Franco Colapinto (ARG/Alpine), 1min11s160 17º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min11s368 18º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min11s493 19º - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min11s526 20º - Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull), 1min11s763