Neymar foi decisivo na vitória do Santos por 3 a 2 sobre o Vitória, neste domingo (29), no Barradão, em Salvador, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. O camisa 10 marcou duas vezes e deu a assistência para o gol de William Arão, participando diretamente dos três gols da equipe paulista.
Com o resultado, o Santos chegou aos 53 pontos e segue na disputa por uma vaga na Copa Libertadores de 2027. A decisão ficará para a última rodada, quando o time enfrenta o Botafogo, na quarta-feira, na Vila Belmiro.
O Vitória, por sua vez, permanece com 45 pontos e já está livre do risco de rebaixamento. A equipe encerra sua participação no campeonato contra o Vasco, em São Januário.
Como foi Vitória x Santos
O Santos precisou fazer uma substituição logo no início da partida. Antes dos dois minutos, o zagueiro João Alencar, de 19 anos, sentiu o joelho esquerdo após uma disputa de bola e deixou o campo para a entrada de Escobar.
A equipe paulista começou tentando pressionar e construir jogadas por meio da troca de passes. A primeira grande oportunidade, porém, foi do Vitória. Aos 14 minutos, Renê Souza recebeu um lançamento de Lucas Arcanjo e finalizou de fora da área, exigindo uma boa defesa do goleiro Diógenes.
VEJA MAIS
O Santos abriu o placar aos 25 minutos. Neymar cobrou escanteio pela direita e William Arão subiu para cabecear no canto direito de Lucas Arcanjo.
O Vitória chegou ao empate aos 41 minutos, com um golaço de Baralhas. O jogador acertou uma finalização de fora da área, a bola tocou no travessão e entrou.
Na segunda etapa, o time baiano voltou mais ofensivo e criou oportunidades com Matheuzinho, Renato Kayzer e Renê Souza. O Santos também encontrou espaços para avançar e voltou a ficar à frente no placar aos 17 minutos.
Neymar sofreu uma falta na entrada da área e cobrou diretamente para o gol. A bola passou à meia altura e entrou no canto de Lucas Arcanjo. Segundo a contagem do próprio jogador, foi o gol de número 500 de sua carreira.
Aos 35 minutos, Philippe Coutinho, que havia acabado de entrar na partida, sofreu um pênalti após ser derrubado por Cacá dentro da área. Neymar cobrou e ampliou a vantagem santista, deslocando o goleiro.
O Vitória ainda diminuiu nos acréscimos. Aos 48 minutos, Renê Souza marcou de cabeça e fechou o placar em 3 a 2.
Próximos jogos
Na última rodada do Campeonato Brasileiro, o Santos recebe o Botafogo na quarta-feira, na Vila Belmiro, em busca da classificação para a Libertadores de 2027.
O Vitória visita o Vasco, em São Januário, também na quarta-feira, para encerrar sua participação na competição.
Ficha técnica
VITÓRIA 2 X 3 SANTOS
Local: Estádio Barradão, em Salvador (BA).
Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO).
Gols: William Arão (25' do 1º tempo), Baralhas (41' do 1º tempo); Neymar (17' e 37' do 2º tempo) e Renê Souza (48' do 2º tempo).
Vitória: Lucas Arcanjo; Jamerson (Mateus Silva), Cacá, Brítez e Ramon; Baralhas, Caíque Gonçalves (Zé Vitor), Erick (Osvaldo) e Matheuzinho (Marinho); Diego Tarzia (Renato Kayzer) e Renê Souza. Técnico: João Antonio (auxiliar).
Santos: Diógenes; Rodinei (Philippe Coutinho), João Alencar (Escobar), Willian Arão e Luan Peres; Gustavo Henrique, Arthur (Oliva), Gabriel Bontempo, Neymar e Everton Cebolinha; Gabigol (Igor Vinícius). Técnico: Cuca.
Cartões amarelos: Gabriel Bontempo, Escobar e Gustavo Henrique (Santos); Zé Vitor e Renato Kayzer (Vitória).