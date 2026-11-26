Neto encontra Neymar, chora e recebe 'perdão' do craque após anos de polêmicas

A reunião foi no acervo do Instituto Neymar Jr., com vários itens históricos do atleta, como camisas, troféus, prêmios e outros

As brigas entre Neto e Neymar parecem ter chegado ao fim. Nesta quarta-feira, 25, os dois se encontraram e o ex-jogador, apresentador da Band, deu um abraço no craque do Santos, chorou, o presenteou e pediu perdão a ele pelas polêmicas que se envolveram nos últimos anos. O meio-campista aceitou, com bom humor. "Deus perdoa todo mundo, como que eu não vou perdoar você?"

A reunião foi no acervo do Instituto Neymar Jr., com vários itens históricos do atleta, como camisas, troféus, prêmios e outros. Além dos dois 'protagonistas', estavam também a esposa de Neto, Sandra Nicolau, seu filho, Júlio, que também interagiu, às lágrimas, com o ídolo santista, e o pai de Neymar.

O vídeo publicado nas redes sociais mostra o apresentador e sua família chegando no local e observando os objetos expostos do craque, que chega segundos depois. "Olha quem tá aqui, Júlio", diz Neto para seu filho, que dá um abraço aos prantos no meio-campista. "Tá chorando por que?", ele questiona.

A câmera vira para Neto, também emocionado, e Sandra o incentiva a também dar um abraço em Neymar, que é quando ele pede desculpas, aceitas pelo jogador. "Relaxa, tá maluco. Deus perdoa todo mundo, como que eu não vou perdoar você?"

No story seguinte, os dois conversam brevemente com Gabigol pelo celular de Neymar pai, e o apresentador brinca: "Gabi, você tá com uma perna f***, hein? Vem para cá", disse ao atacante.

Neto e sua família, ainda, presentearam Neymar com um desenho enquadrado do meio-campista com Bruna Biancardi e as filhas Mavie e Mel. Depois, conheceram mais do instituto.

No último ano, Neymar e Neto trocaram várias 'farpas' nas redes sociais e também na televisão. Em abril, o jogador do Santos o chamou de "falastrão da TV brasileira" por criticá-lo em suas presenças na Kings League enquanto estava lesionado. Quatro meses depois, o apresentador falou que ele era um "jogadorzinho" após o clube alvinegro levar 6 a 0 do Vasco.

O clima esquentou novamente em 2026, quando Thiago Asmar repercutiu críticas de Neto ao craque por ele ter participado de um torneio de pôquer e, à época, desabafado nas redes sociais por ter sido criticado por isso. "Você pode treinar, ser bilionário e fazer o que quiser. O que não pode é achar que a gente é trouxa. Você é um 'bebêzinho', que coisa de criancinha, desnecessária", comentou o ídolo do Corinthians.

Neymar respondeu com um comentário na publicação do jornalista. "Chato para car****, vai se f**** esse otário", xingou o camisa 10. Essa foi a grande última polêmica antes do encontro entre os dois.