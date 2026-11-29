Santos visita Vitória no Brasileirão para manter sonho de classificação à Libertadores

O compromisso também representa uma oportunidade de recuperação para o time de Cuca, que vem de derrota para o Grêmio, em São Paulo

O Santos enfrenta o Vitória neste domingo, às 16h, no Barradão, em Salvador, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, atrás de um resultado positivo para manter vivo o sonho de classificação para a Libertadores. Com 50 pontos, a equipe paulista ocupa a parte intermediária da tabela e precisa vencer para chegar à última rodada ainda na disputa por uma vaga no torneio continental.

O compromisso também representa uma oportunidade de recuperação para o time de Cuca, que vem de derrota para o Grêmio, em São Paulo. O tropeço reduziu a margem de manobra do Santos na reta final do campeonato e tornou o triunfo em Salvador ainda mais importante para as pretensões da equipe.

Para o confronto, Cuca conta com jogadores experientes, como Willian Arão, Arthur, Neymar, Gabigol e Everton Cebolinha. A expectativa é que o treinador utilize a experiência do grupo para buscar os três pontos fora de casa e adie para a rodada final a definição das possibilidades de classificação.

Ele comandou um treino tático e a tendência é que Gustavo Henrique volte a ser titular no meio. Assim, Philippe Coutinho deve ir para o banco de reservas. A principal novidade pode ser o retorno de Lucas Veríssimo. Recuperado de uma lesão na coxa esquerda, o zagueiro tem possibilidade de voltar à equipe e reforçar o sistema defensivo santista. Sua presença, no entanto, depende da avaliação final da comissão técnica.

O Vitória, por sua vez, entra em campo sem o risco de rebaixamento. A permanência na Série A foi assegurada após o empate entre Corinthians e Atlético-MG, resultado que livrou matematicamente a equipe baiana da queda para a segunda divisão.

Suspenso pelo terceiro amarelo, o técnico Rafael Lacerda vai dar lugar ao auxiliar João Antonio. A equipe baiana chega ao confronto depois de vencer o Internacional por goleada, no Beira-Rio. O resultado encerrou uma sequência de preocupações na reta final da competição e permitiu ao Vitória encarar os últimos compromissos com maior tranquilidade em relação à sua situação na tabela.

Sem a necessidade de concentrar esforços na luta contra o rebaixamento, o treinador deve administrar o desgaste físico do elenco. A tendência é que sejam utilizados os jogadores em melhores condições, com a possibilidade de preservação de alguns titulares para o duelo no Barradão.

FICHA TÉCNICA:

VITÓRIA X SANTOS

VITÓRIA - Lucas Archanjo; Mateus Silva, Cacá, Brítez e Ramon; Zé Vítor (Baralhas), Caíque Gonçalves, Erick e Matheuzinho; Diego Tarzia e Renê Sousa. Técnico: João Antonio (auxiliar).

SANTOS - Diógenes; Rodinei, João Alencar (Lucas Veríssimo), Willian Arão e Luan Peres; Gustavo Henrique, Arthur, Gabriel Bontempo, Neymar e Everton Cebolinha; Gabigol. Técnico: Cuca.

ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (GO).

HORÁRIO - 16h.