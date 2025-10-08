Napoli negociou a contratação de Neymar, mas desistiu para acertar com De Bruyne, diz jornal Estadão Conteúdo 08.10.25 10h53 Quando Neymar voltou ao Santos no início do ano, o clube da baixada fez questão de lançar uma camisa azul semelhante ao uniforme alternativo utilizado pela equipe entre 2011 e 2012, época em que o craque esbanjava futebol pelos gramados do Brasil. Mas o camisa 10 poderia ter defendido a cor por um time da Europa em 2025: o Napoli. Segundo o jornal Gazzetta dello Sport, a iniciativa de levar o jogador para a Itália foi liderada pelo técnico Antonio Conte, o diretor esportivo Giovanni Manna e o presidente Aurelio De Laurentiis. O primeiro contato aconteceu em janeiro, quando ele ainda estava vinculado ao Al-Hilal, da Arábia Saudita, e a contratação foi debatida até meados de maio. O Napoli chegou a estudar uma maneira de se adequar financeiramente para viabilizar a contratação de Neymar, de 33 anos, mas a "ideia louca" foi descartada em meio ao planejamento para a temporada 2025/26. "A ideia surge por volta de janeiro, paira no universo napolitano até maio e apaga-se, porque aí a vida muda, ao anoitecer da festa do campeonato", publicou o jornal. O principal motivo para a desistência foi a chance de contratar o experiente meia belga Kevin de Bruyne, de 34 anos. O ídolo do Manchester City não renovou com o time inglês após nove temporadas na Premier League e ficou livre no mercado no meio do ano. "Quando foi necessário decidir e agir, tendo Kevin De Bruyne como opção, tornou-se natural perder-se em algumas horas de reflexão e resignar-se", revela o jornal italiano. Neymar se recupera de lesão grau 2 no reto femoral da coxa direita e deve estar à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda apenas em novembro para a reta final do Brasileirão. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Italiano Bapoli Neymar De Bruyne COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Carlos Ferreira Papão: piorou o que já estava muito ruim 08.10.25 10h40 Futebol 'Não dá para jogar a toalha', diz Márcio Fernandes após derrota do Paysandu na Série B Time bicolor perdeu para o Botafogo-SP e está cada vez mais preso na lanterna do campeonato, mas técnico mantém esperança de reação 08.10.25 9h02 TÁ MAL! Paysandu leva gol do Botafogo-SP no fim e vê rebaixamento cada vez mais perto O Papão segue na lanterna, com 26 pontos, a sete do primeiro time fora da zona, o Athletic, e vê a permanência na Série B ficar cada vez mais distante 07.10.25 23h35 SÉRIE B Remo pode ter retorno de Pedro Rocha e faz testes em Marcelo Rangel para enfrentar o Athletico-PR Médico do Remo, Jean Klay, detalhou a situação dos jogadores e informou que testes serão realizados para saber se Pedro Rocha e Marcelo Rangel poderão enfrentar o CAP 07.10.25 20h31 MAIS LIDAS EM ESPORTES TÁ CHEGANDO A HORA... Paysandu pode ser rebaixado se perder para o Remo no clássico da próxima rodada? Afundado na lanterna, o rebaixamento do Paysandu parece ser questão de tempo 08.10.25 0h00 Futebol André Martha responde a críticas e anuncia medidas judiciais contra ex-diretor do Paysandu Após acusações de Fred Carvalho, ex-diretor do clube, o vereador defende as contribuições da família Martha e afirma que as doações foram pessoais e sem uso de verba pública 08.10.25 7h00 TÁ MAL! Paysandu leva gol do Botafogo-SP no fim e vê rebaixamento cada vez mais perto O Papão segue na lanterna, com 26 pontos, a sete do primeiro time fora da zona, o Athletic, e vê a permanência na Série B ficar cada vez mais distante 07.10.25 23h35 PAPÃO Bryan Borges admite falhas e desabafa após derrota: 'Faltou tudo no segundo tempo' Em entrevista após o jogo, o jogador foi direto ao avaliar o desempenho da equipe, especialmente na etapa final, quando o time acabou sofrendo o gol que definiu o placar 08.10.25 1h07